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Vücudun dengesi için doğal tuz

Vücudun dengesi için doğal tuz

04:006/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
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Uzmanlar, Ramazan’da oruç tutanların vücudunun su, tuz ve şeker dengesini iyi ayarlayabilmesi için doğal tuz tüketmesini önerdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, ramazanın ilk günlerinde vücudun oruca adaptasyonunun önemli olduğunu söyleyerek, gün içerisinde susamamak için özellikle sahurda baharatlı gıdalardan uzak durulmasını tavsiye etti. Ramazan’da su, tuz ve şeker dengesini sağlamanın önemine işaret eden Usta, şöyle konuştu: “Kalbimiz, sinirlerimiz, sodyumla, potasyumla, magnezyumla çalışan organlardır. Dolayısıyla mineralizasyonumuzu, su, tuz ve şeker dengesini çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Burada rafine işlem görmemiş doğal tuzları kullanmak her zaman çok faydalı. Kaya veya deniz tuzu fark etmez, doğal olması önemli.”



#Aktüel
#Sağlık
#Ramazan

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