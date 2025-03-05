İşte sahurda yapılan en büyük yanlış: Uzman isim çoğu kişinin 12-13 saat aç kalmamak için yaptığı o tehlikeli alışkanlığı açıkladı

"Sahuru atlamamakta fayda var"





Öğünlerin çok önemli olduğunu ve özellikle sahuru atlamamak gerektiğine dikkat çeken Demir, "Sahurda peynir, yumurta, bol yeşillik, mümkünse kepekli, çavdar veya tam buğday ekmek tüketmek bizim için faydalı olacaktır. Bu şekilde beslenmek hem daha uzun süre tok tutacaktır hem de gün içerisinde enerjimizin daha yüksek olmasını sağlayacaktır. Bununla beraber sahurda çok yağlı, çok baharatlı, çok tuzlu yiyecekler tüketmek, tüm gün boyunca mide hazımsızlıkları ve rahatsızlıklara sebebiyet vereceği için tuttuğumuz orucun biraz daha zor geçmesine sebep olacaktır. Bu nedenle sahuru daha hafif yiyeceklerle, kahvaltı öğünü şeklinde veya hafif zeytinyağı ve sebze olacak şekilde tüketmenizi öneriyorum" diye konuştu.