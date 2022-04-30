Ramazan Mescid-i Aksada Ramazanın son cumasında 160 bin kişi saf tuttu
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RAMAZAN HABERLERİ

Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın son cumasında 160 bin kişi saf tuttu

İsrail’in kısıtlamalarına rağmen ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa’da yaklaşık 160 bin kişi eda etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mescid-i Aksada Ramazanın son cumasında 160 bin kişi saf tuttu
Binlerce Filistinli cemaat arasında yerini aldı

İsrail’in kısıtlamalarına rağmen ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa’da yaklaşık 160 bin kişi eda etti. İşgal altındaki Batı Şeria’dan gelen binlerce Filistinli de cemaat arasında yerini aldı. Namazdan sonra bazı Filistinli gruplar, Kubbetu’s Sahra Camii’nin merdivenlerinde Filistin bayrağı açarak slogan attı.

Filistinliler Ramazan ayının ilk cuma namazı için Mescid-i Aksa'da toplandı
OYNAT 01:02
Filistinliler Ramazan ayının ilk cuma namazı için Mescid-i Aksa'da toplandı
Filistin'de Müslüman'lar Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu.

Müslümanların namaz için Mescid-i Aksa'da toplandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

İSRAİL ASKERLERİ BASKIN YAPMIŞTI

İsrail polisi, sabah namazının ardından Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemiş, Filistinli genç gruba kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail polisinin baskınında yaralanan 42 kişiye ilk müdahalenin yapıldığı, bunlardan 22’sinin hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler, İsrail’in inşa ettiği Ayrım Duvarı’nın ötesindeki işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlara gitmek ve İsrail içindeki akrabalarını ziyaret etmek için özel izne ihtiyaç duyuyor.

Batı Şeria’dan çıkmak için Filistinlilerin, Ayrım Duvarı boyunca yer alan 23 askeri kontrol noktasından birini kullanması gerekiyor. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerden, 12-40 yaş arası erkeklerin ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Aksa’ya gitmesine izin vermiyor. Kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üstü erkekler Aksa’ya askeri kontrol noktalarından geçtikten sonra gelebiliyor. 40-50 yaş arası erkeklerin ise Aksa’ya gelebilmesi için İsrail ordusundan özel izin çıkarması gerekiyor.

Filistinli Müslümanlar Ramazan'ın son günlerini Mescid-i Aksa'da itikafa girerek geçiriyor
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Yüzbinlerce Müslüman, başı rahmet, ortası bereket, sonu bağışlanma olan ramazan ayını uğurlamanın habercisi olan Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa'da iftar açıp ibadet ederek idrak etti.
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Aksa'nın avlusuna çadır kuran Müslümanlar burada itikafa girerek ibadet etmeye devam ediyor.
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Filistinli Müslümanlar Ramazan'ın son günlerini Mescid-i Aksa'da itikafa girerek geçiriyor
Filistin'in ve dünyanın dört bir yanından Kudüs'e gelen Müslümanlar, ramazanın son günlerini İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da gelenek haline gelen bir ibadet olan itikafa girerek geçiriyor. Aksa'nın avlusuna çadır kuran Müslümanlar ibadetlerini bu alanda gerçekleştiriyorlar.


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