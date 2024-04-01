Mescid-i Aksa’nın dört bir yanında çadırlar kuruldu

Ramazanın son günlerini Mescid-i Aksa'nın manevi ikliminde itikafa girerek geçirmek isteyen çok sayıda kişi de kutsal mabedin avlu ve bahçelerinde çadır kurdu. Dini bir terim olarak itikaf, ibadet niyetiyle ve kurallarına uyarak inzivaya çekilmek anlamına geliyor. Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicret ettikten sonra her yıl Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girdiği biliniyor.

Ezanlar susmayacak





İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yüzlerce camiyi yıktı ama ezanları susturamadı. Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde ile El-Mahatta camileri bunlara sadece birkaç örnek. İsrail her ne kadar camileri yıkarak ezanları susturmaya çalışsa da Filistinliler buna izin vermemekte kararlı.



