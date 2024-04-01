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Ramazan

Mescid-i Aksa’nın dört bir yanında çadırlar kuruldu

Yüzbinlerce Müslüman, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerini Mescid-i Aksa'da iftar açıp ibadet ederek idrak etti.

10:57 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mescid-i Aksa.
Mescid-i Aksa.

Ramazanın son günlerini Mescid-i Aksa'nın manevi ikliminde itikafa girerek geçirmek isteyen çok sayıda kişi de kutsal mabedin avlu ve bahçelerinde çadır kurdu. Dini bir terim olarak itikaf, ibadet niyetiyle ve kurallarına uyarak inzivaya çekilmek anlamına geliyor. Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicret ettikten sonra her yıl Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girdiği biliniyor.

Ezanlar susmayacak


İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yüzlerce camiyi yıktı ama ezanları susturamadı. Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde ile El-Mahatta camileri bunlara sadece birkaç örnek. İsrail her ne kadar camileri yıkarak ezanları susturmaya çalışsa da Filistinliler buna izin vermemekte kararlı.


Filistinli genç Yasir Hassune (23), Gazze kentine bağlı Et-Tuffah Mahallesi'nde bulunan Mahatta Camisi'ne gidip vakit namazları için ezan okuyor. Hassune, "Soykırıma, açlığa, yıkıma ve ibadethanelere dönük savaşa rağmen her gün Mahatta Camisi'ne gelip ezan okuyoruz ve namaz kılıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi. Küçüklüğünden beri bu camide ezan okuduğunu dile getiren Hassune, soykırım, açlık ve ibadethaneleri hedef alan saldırıların durmasını istedi.

#Ramazan
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#İftar
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