Ramazan Neutecden Kızılaya 2 milyonluk ilaç
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Neutec’den Kızılay’a 2 milyonluk ilaç

Türk ilaç sektörünün yerli ve milli markası olarak dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Neutec İlaç, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması adına Kızılay’a 2 milyon liranın üzerine ilaç yardımı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Neutec Binası
Neutec Binası

Türk ilaç sektörünün lider markalarından Neutec İlaç’tan yine örnek bir sosyal sorumluluk çalışması geldi. Belli dönemlerde Kızılay’a ilaç yardımı gerçekleştiren ve bunu bir şirket geleneği haline dönüştüren Neutec İlaç, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması adına Kızılay’a 2 milyon liranın üzerine ilaç yardımı yaptı. Sadece kendi sektöründeki başarısıyla değil aynı zamanda hayata ve insana dokunan sosyal sorumluluk projeleriyle de takdir ve beğeni toplaya Neutec İlaç 'sağlıklı yarınlara' vizyonu ve mottosuyla faaliyet gösteriliyor.

DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Neuteç İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bilgiç, "Sosyal yardımlaşma konusundaki hassas tutumumuz bizim milletimizin ve kültürümüzün en büyük özelliğidir. Biz kültürümüzün bu büyük özelliğini, şirket prensibimiz haline getirdik. İmkânımız nispetinde, toplumsal konulara duyarlılık göstermek, sosyal, ekonomik ve çevresel konularda fayda sağlamak, Türkiye’nin geleceğine değer katacak projeler üretmek ve bunu sürdürülebilir hale getirme amacındayız. Bu zamana kadar yaptığımız her sosyal sorumluluk projesini bu amaç ve niyet doğrultusunda gerçekleştirdi. İçinde yaşadığımız toplum için yeni ilaç ve tedaviler geliştirirken diğer yandan üzerimize düşen sosyal sorumlulukları yerine getirmeyi kendimize borç olarak görüyoruz. Türk Kızılay’ının öncülüğünde dünyanın birçok ülkesine uzanan yardım projelerine her zaman destek olduk ve de olmaya devam edeceğiz" dedi.

Müslüman vekiller ABD Kongresinde ilk kez iftar verdi
RAMAZAN
Müslüman vekiller ABD Kongresinde ilk kez iftar verdi
243 bin oy şaibeli

243 bin oy şaibeli

YSK, İstanbul Büyükşehir seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararı açıkladı.
Güneyde tersanestratejik zorunluluk

Güneyde tersane
stratejik zorunluluk

​Tersane karşıtı eylem yapanlara Alman Vakfı'ndan para yağmış.
Türk askeri Rusyada

Türk askeri Rusya'da

​​Bakan Akar, bir grup Mehmetçiğin S-400 eğitimi için Rusya'ya gittiğini doğruladı.
Avrupa kaderini oylayacak

Avrupa kaderini oylayacak

​400 milyon seçmen kıtanın siyasi geleceğini belirleyecek.
Eğitimde ideolojik<br>tartışmalara yer yok

Eğitimde ideolojik
tartışmalara yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimcilerle iftar yaptı.
Trump YPG-PKK<br>bağını biliyor

Trump YPG-PKK
bağını biliyor

​ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, kongrede konuştu.
Belediye başkanından <br>tehdit ve baskı

Belediye başkanından
tehdit ve baskı

Toplu taşıma yapan firma sahiplerini tehdit etti.

​Büyük indirimi kaçırmayın
CHP'ye<br>35 bin geçersiz oy

CHP'ye
35 bin geçersiz oy

AK Parti'nin itirazı YSK'nın gerekçeli kararında yer aldı.

Kesin sonuçlar<br>ilan edildi

Kesin sonuçlar
ilan edildi

YSK, 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etti.

Sınava giriş<br>belgeleri yayımlandı

Sınava giriş
belgeleri yayımlandı

Liselere giriş sınavı 1 Haziran'da yapılacak.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Tutuklandılar

Tutuklandılar

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyeye sevkedilmişti.
2 bin TL cezası var

2 bin TL cezası var

Bakan Varank'tan esnafa 28 Mayıs uyarısı.
S-400<br>anlaşması tamam

S-400
anlaşması tamam

Rusya, ​ABD'nin hava sistemleriyle ilgili Türkiye'ye yönelik tavrını eleştirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.