Neutec’den Kızılay’a 2 milyonluk ilaç

Türk ilaç sektörünün lider markalarından Neutec İlaç’tan yine örnek bir sosyal sorumluluk çalışması geldi. Belli dönemlerde Kızılay’a ilaç yardımı gerçekleştiren ve bunu bir şirket geleneği haline dönüştüren Neutec İlaç, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması adına Kızılay’a 2 milyon liranın üzerine ilaç yardımı yaptı. Sadece kendi sektöründeki başarısıyla değil aynı zamanda hayata ve insana dokunan sosyal sorumluluk projeleriyle de takdir ve beğeni toplaya Neutec İlaç 'sağlıklı yarınlara' vizyonu ve mottosuyla faaliyet gösteriliyor.

DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Neuteç İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bilgiç, "Sosyal yardımlaşma konusundaki hassas tutumumuz bizim milletimizin ve kültürümüzün en büyük özelliğidir. Biz kültürümüzün bu büyük özelliğini, şirket prensibimiz haline getirdik. İmkânımız nispetinde, toplumsal konulara duyarlılık göstermek, sosyal, ekonomik ve çevresel konularda fayda sağlamak, Türkiye’nin geleceğine değer katacak projeler üretmek ve bunu sürdürülebilir hale getirme amacındayız. Bu zamana kadar yaptığımız her sosyal sorumluluk projesini bu amaç ve niyet doğrultusunda gerçekleştirdi. İçinde yaşadığımız toplum için yeni ilaç ve tedaviler geliştirirken diğer yandan üzerimize düşen sosyal sorumlulukları yerine getirmeyi kendimize borç olarak görüyoruz. Türk Kızılay’ının öncülüğünde dünyanın birçok ülkesine uzanan yardım projelerine her zaman destek olduk ve de olmaya devam edeceğiz" dedi.