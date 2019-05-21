Ramazan Müslüman vekiller ABD Kongresinde ilk kez iftar verdi
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Müslüman vekiller ABD Kongresinde ilk kez iftar verdi

ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman üyeleri Amerikan Kongresinde iftar verdi. İftar programı, kongrede düzenlenen ilk iftar programı olarak tarihe geçti.

Haber Merkezi AA
Washington
Washington

ABD Temsilciler Meclisinin Müslüman üyeleri Minnesota vekili İlhan Omar, Indiana vekili Andre Carson ve Michigan vekili Raşida Tlaib Kongrede iftar verdi.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Müslüman Hukukçular Derneği ile ortak düzenlenen program, Amerikan Kongresinde düzenlenen ilk iftar programı olarak tarihe geçti.

Kongredeki iftar programına, birçok Temsilciler Meclisi üyesinin yanısıra, çok sayıda kongre çalışanı da katıldı.

Michigan vekili Tlaib, iftar öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu iftarın ne kadar tarihi olduğunu anlamak oldukça önemli. Bu etkinlik uzun zamandır görünmüyor gibi görünen bir toplumun ayağa kalkmasıdır. Bizler korkuyu tetiklemek ve nefreti teşvik etmek için adaletsizce hedef alınıyoruz. Bu gece adalete, kucaklayıcılığa ve ait olma duygusuna bağlı olduğumuzu tekrar gösteriyoruz." diye konuştu.

Ramazan davulu çocuklara emanet
RAMAZAN
Ramazan davulu çocuklara emanet

Ramazan’da böbreklere dikkat
RAMAZAN
Ramazan’da böbreklere dikkat

16. gün iftar menüsü
RAMAZAN
16. gün iftar menüsü
18 ilde bilişim yapılanmasına operasyon

18 ilde bilişim yapılanmasına operasyon

​FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik düğmeye basıldı.
Karadenizde PKKya büyük darbe

Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe

​Son 3 yılda aralarında sorumlularında bulunduğu 19 terörist etkisiz hale getirildi.
Yapılan teslimat 35 bin 500ü aştı

Yapılan teslimat
35 bin 500'ü aştı

96 binden fazla teslimat gerçekleştirilecek.
Çin Seddi değil 'Hacı<br>Abdullah duvarı'

Çin Seddi değil 'Hacı
Abdullah duvarı'

​Giresun'daki 400 yıllık duvar görenleri şaşırtıyor.
Sultan<br>Bayezid'e mektup

Sultan
Bayezid'e mektup

Endülüs'ten gönderilen Feryadnâme'nin yazıldığı yer Albayzın.
Kadınlar yolu kapattı

Kadınlar yolu kapattı

​Başakşehir'de isyan eden vatandaşlar yolu kapatıp eylem yaptı.
10 milyon kişi bekleniyor

10 milyon kişi bekleniyor

Bayram tatilinde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

Süper Lig'in <br>dibi kaynıyor

Süper Lig'in
dibi kaynıyor

Üç takım ​elinde kalem kağıtla son haftayı bekliyor.

Merkez'den<br>iki yeni hamle

Merkez'den
iki yeni hamle

TL faizini yüzde 24'e düşürüp, repo ihalesi açtı.
Minibüsten<br>yola düştü

Minibüsten
yola düştü

​Tıka basa dolu dolmuşun kapısından caddeye yuvarlandı.
Van'da mini<br>Çiftlikbank vakası

Van'da mini
Çiftlikbank vakası

Topladığı 3 milyon TL para ile ortadan kayboldu.
Talep patladı

Talep patladı

​Vazgeçilmez lezzet tüm Türkiye'ye gönderiliyor.
3 komutanlıkta<br>FETÖ operasyonu

3 komutanlıkta
FETÖ operasyonu

​TSK'ya sızan mahrem imamlar ile muvazzaflara baskın.
Galatasaray mı <br>Beşiktaş mı?

Galatasaray mı
Beşiktaş mı?

Ryan Babel'in transferinde kafa karıştıran gelişme.
90 gün ertelendi

90 gün ertelendi

​ABD Huawei yaptırımlarında değişikliğe gitti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.