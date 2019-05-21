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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan davulu çocuklara emanet

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'nın kırsal bölgelerinde nesilden nesile geçen ve genellikle çocukların yaptığı Ramazan ayının "sahura kaldırma" geleneği devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Endonezya'da sahura kaldırma geleneği çocuklar tarafından sürdürülüyor.
Endonezya'da sahura kaldırma geleneği çocuklar tarafından sürdürülüyor.

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkede, nesilden nesile geçen ve genellikle çocukların yaptığı ramazan ayının "sahura kaldırma" geleneği devam ediyor.

Sopalarla, ellerindeki davul, teneke ve kova gibi çeşitli aletlere ritim eşliğinde vuran çocuklar, dolaştıkları sokaklarda yüksek sesle "sahur vakti'' diye bağırarak insanları kaldırıyor.

İnsanları sahura kaldırmak için toplu halde sokakları dolaşan çocuklar, sahur vakti boyunca aynı zamanda mahallelerinin güvenliğini de sağlıyor.

İnsanların sahuru kaçırmasını istemiyoruz'

Batı Cava’nın Bogor bölgesine bağlı Kreteg köyünde yaşayan 20 yaşındaki Roby Ahsan, ''Ramazan ayında köyümüzde halkı sahur için uyandırmaya çalışan çocuklara eşlik ediyorum. Amacımız, köy halkının sahur için uyandığından emin olmak. İnsanların sahuru kaçırmasını istemiyoruz'' dedi.

Bu geleneğin nesilden nesile aktarılarak geldiğini söyleyen Ahsan, köy halkının da sahur için kendilerinin uyandırılmasından memnun olduğunu aktardı.

Ahsan ayrıca, sahur vakti için yapılan bu eylemin, belirli saat aralığında köy halkı ve köylerini güvence altına aldığını kaydetti.

Çocukların sahura kaldırma geleceğinin yıllardır sürdüğünü anlatan Kreteg'de yaşayan 38 yaşındaki Teguh Abdulah da, ramazan ayına özel yapılan sahura kaldırma geleneğinden memnun olduğunu dile getirdi.

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