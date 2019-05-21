Ramazan Ramazan bereketi TDV iyilik sofralarında yaşanıyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan bereketi TDV iyilik sofralarında yaşanıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ramazan ayının bereketini ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşatmaya devam ediyor.

Haber Merkezi IHA
TDV'nın Mescid-i Aksa'da verdiği iftar programı
TDV'nın Mescid-i Aksa'da verdiği iftar programı

“Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” sloganıyla başlatılan 2019 Ramazan yardım kampanyası kapsamında milletimizin yardım elini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, kurduğu iyilik sofralarıyla Ramazan ayının bereketini yaşatıyor.

Müminler için af, mağrifet, rahmet, bereket, sosyal dayanışma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan’da, birlikte iftar yapma mutluluğunu toplumun değişik kesimleriyle paylaşmayı gelenek haline getiren Türkiye Diyanet Vakfı, 2019 yılı Ramazan ayı boyunca yurt dışında 75 ülke 108 bölgede yurt içinde ise 81 ilde kurduğu iyilik sofralarında binlerce kişiyi ağırlıyor.

Başta yetimler, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, yardıma muhtaç kişiler, yaşlılar, öğrenciler, savaş mağduru aileler, hastalar ve yakınları olmak üzere ülkemizde ve yurt dışında toplumun farklı kesimlerini iyilik sofralarında bir araya getiren TDV, Ramazan faaliyetleri kapsamında gıda yardım paketleri, ayni ve nakdi yardım ve bayramlık yardımında da bulunuyor.

Ankara’da her gün 2 bin 500 kişi iyilik sofrasında buluşuyor

Vakıf tarafından geleneksel hale gelen iftar sofraları kapsamında Ankara Kocatepe Camii avlusunda kurulan iyilik sofrasında ise hayırseverlerin desteğiyle her gün 2 bin 500 kişi iftar yapıyor.
İkindi namazı ile birlikte başlayan yoğunluk, iftar vaktine yakın yüzlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

Suriye’de yetimlere iftar

Türkiye Diyanet Vakfı yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayında da Suriyeli ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.
Azez, İdlib ve Halep kırsalında kalan bölgelerde sürdürdüğü yardımlar çalışmaları kapsamında savaş mağduru ailelere gıda yardımında bulunan TDV, her gün iyilik sofralarında kardeşlerimizi ağırlıyor.
İman yetim kampında TDV Gönüllüleri tarafından kurulan iyilik sofrasında ise 450 yetimle birlikte iftar yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı iftarda yetim çocuklar iftar sonrası düzenlenen etkinliklere katılarak, oyunlar oynadı ve hediye takdimi yapıldı.

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