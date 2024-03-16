Okul kütüphanelerini Kur'ansız bırakmıyor

'Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i olmayan okul kütüphanesi kalmasın' temalı yeni bir proje hayata geçti.
Birçok ilde kütüphanesi olmayan okullar için bağışçılardan kitap toplayan, 2008'den beri 279 okulda kütüphane kurulmasına öncülük eden Aktürk, "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i olmayan okul kütüphanesi kalmasın" temalı yeni bir projeyi hayata geçirdi. Aktürk, bağışçılardan gelen 100'ün üzerindeki Kur'an-ı Kerim'i aracına yükleyerek okul kütüphanelerine götürdü.
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1 saat önce