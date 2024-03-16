Okul kütüphanelerini Kur'ansız bırakmıyor

Birçok ilde kütüphanesi olmayan okullar için bağışçılardan kitap toplayan, 2008'den beri 279 okulda kütüphane kurulmasına öncülük eden Aktürk, "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i olmayan okul kütüphanesi kalmasın" temalı yeni bir projeyi hayata geçirdi. Aktürk, bağışçılardan gelen 100'ün üzerindeki Kur'an-ı Kerim'i aracına yükleyerek okul kütüphanelerine götürdü.