En uzun ve en kısa oruç nerede tutulacak?

2024 yılında oruç 11 Mart Pazartesi Günü başlayacak. İlk sahuru 10 Mart Pazar gecesi yapacak ve 9 Nisan 2024 Salı günü yılın son ramazan orucunu tutacağız.





Geçen yıl ramazanın ilk günü Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun oruç tutulurken, en kısa süreli oruç 13 saat 47 dakikayla Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da tutuldu. Geçen yıl 9 dakika olan Türkiye'deki en uzun ile en kısa oruç arasındaki fark bu yıl 3 dakikaya indi.





Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Gürhan Eren, ramazanın başlayacağı 11 Mart Pazartesi ilk imsakın Iğdır'da saat 04.52'de, son imsakın Çanakkale'de saat 06.02'de olacağını söyledi.

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İlk iftarın 18.13'te Iğdır'da, son iftarın 19.24'te Çanakkale'de yapılacağını belirten Eren, Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacağını bildirdi.





İlk gün bazı şehirlerdeki oruç tutma sürelerinin aynı olmasının 21 Mart'taki ekinokstan kaynaklandığını ifade eden Eren, "21 Mart ekinoksunda gündüz ve gece süreleri ekvatorda eşit olmaktadır. Bu yıl ramazan ayının ilk günü olan 11 Mart'ta Hatay'da oruç tutma süresi 13 saat 20 dakikayken Sinop'ta 13 saat 23 dakika olmaktadır." diye konuştu.

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Ramazanın son günü olan 9 Nisan'da ilk iftarın Hakkari'de saat 18.42'de, son iftarın ise Edirne'de 19.55'te yapılacağı bilgisini veren Eren, son gün Sinop'ta 14 saat 51 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 30 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını dile getirdi.





Eren, 21 Mart'taki ekinokstan sonra gündüzlerin geceden daha uzun olacağını ifade ederek, ramazanın son gününde ekinokstan 20 gün uzaklaşıldığı için en uzun ve kısa oruç tutan şehirlerin tekrar Sinop ve Hatay olacağını kaydetti.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan 2024 tarihinde idrak edilmeye başlanacak.

















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