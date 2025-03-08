Ramazan Mektupları 3: Kalbe dönüş azığı

Tuba Kaplan:

İnançlı insanın kabullenişi ve dinginliğine zarif bir dikkat kesiliyorum. Her sene bayramda paylaşırım: "İslam bir sevinçti kaplardı içimizi" diye. Bu sene Ramazan coşkusunda Filistin ve Suriye de var. Oradaki halkın inanma dikkati, inançta kalma kararlılığı o kadar sevinçli geliyor ki bana. Ortalık perişan, yıkık dökük belki dünyevi hiçbir imkân kalmamış ancak bu halde oruç tutarak sokakları süsleyebiliyorlar. İnanmış bir halkı yıkamamak, neşesini alamamak diye buna derim ben. Sınırlar ve yasaklar insanın özgürleşmesi için, bakışını öteye çevirmesi, resmin büyüğünü fark etmesi için bir imkân. İman bu imkânı insana sağlıyor. Helal o kadar geniş bir çerçeve ki mesele sadece yaratıcıyı kabul edip sınırları çerçevesinde bir yaşamı kuşanmak. Mahrumiyet ya da azımsanacak kör bir nokta yok burada.