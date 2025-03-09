Ramazan Mektupları IV: Kalbe Dönüş Azığı

Dürdane İsrâ Çınar:

Belki çok eksik okuyoruz kadınlığın tarihini. Ve sırf bu sebeple hakiki insanlık durumuna, yani cinsiyetten şahsiyete erişemiyoruz. Bir şahsiyete ermesi demek kadının, tek kerede bir Meryem, bir Züleyha, bir Rabia hülâsa bir azize olması demek değil elbette. Varlığındaki tezatları, çelişkileri keşfetmesi, o tabiata yenik olmadığını hissedebilmesi özde. Hadislerde dünya, cadı kılıklı bir kocakarı olmasına rağmen kendini makyajla güzelleştiren bir gelin gibi tarif edilir. Bu teşbih sırf kadın üzerinden yapılıyor diye içimizde buna yatkın olan yanı görmekten gocunmamalı diye düşünüyorum. Dûn olan, alçak olan dünyada, yani arzda bizim de fena hâlde düşkün olduğumuz şeyler yok mu? Süsler, konforlar, güzellikler, gençlikler, dirilikler, şehvetler... Ama arzın bütün bu tabiatıyla beraber bir de ırzı var. Yani bir saygınlığı, bir şahsiyeti... Irz kelimesini kabaca namus olarak okumakla birçok anlamı da kaçırıyoruz. Erkek ya da kadın, şahsiyete erişeceği yolları, o âteşin suları birlikte geçmeye mecbur. Başa dönelim, temizlenmiş bir nefsle varlık sofrasına diz çöken herkesin o ziyafetten memnun kalkacağı vaadini sıkça hatırlamalı. Özellikle Ramazanda... "Bildiği şeyleri seven, derâguş eden bir şefkat, bir kadın kalbi" diye tarif ediyordu Hâlide Edip, Handan romanında kadınlığı. Tüm bu konuştuklarımız o kalbi bir defa daha derinden duyurdu bana. Sahurumuz kalbe dönüş azığıyla nûr olsun!