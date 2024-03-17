Ramazan Platosu Bağcılar’a renk kattı

Bağcılar Belediyesi bu sene Ramazan ayı etkinliklerini “Bağcılar’da Ramazan paylaşınca güzel” mottosuyla düzenliyor. Bu amaçla Bağcılar Meydanı’na dev bir plato kuruldu. Ramazan Platosu’nun açılışı öncesinde vatandaşlarla buluşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yenilenen Çarşı Caddesi’ni davulcular eşliğinde dolaştı. Başkan Özdemir yürüyüşünü modern bir görünüme kavuşan caddede vatandaşlarla selamlaşarak Bağcılar Meydanı’nda sona erdirdi.





ÇOCUKLAR, RAMAZAN’IN ANLAMINI ÖĞRENECEK

7’den 70’e her kesime hitap eden platoda öncelik çocuklara verildi. Minikler için kukla gösterimleri, tiyatro oyunları, karikatür çizimleri, çizgi film gösterimi, ebru sanatı ve labirent gibi çeşitli eğlence alanları oluşturuldu. Çocuklar ‘topaç çevirmeden ‘yağ satarım bal satarıma kadar geleneksel oyunlarla da tanışacak.





HERKESE GÖRE BİR ETKİNLİK VAR

Platonun açılış programına ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Açılışta konuşan Başkan Abdullah Özdemir, “Hep ‘Nerede o eski Ramazanlar? Çocukluk dönemlerimiz?’ diyoruz. Aslında bizim çocukluk dönemlerimiz, büyüklerimizin çocukluk döneminden ötesine vatandaşlarımızı Osmanlı dönemine götürüyoruz. Osmanlı adetlerini, geleneklerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Burada herkesin ilgisini çekecek etkinliğimiz var. İnşallah Ramazan Ayı’nı en güzel şekilde Bağcılar’da yaşayacağız” ifadelerini kullandı.





FİLM GÖSTERİMLERİ OLACAK

Gençler ve yetişkinler için de Ramazan’ın güzel adetlerinin hatırlatıldığı, namaz surelerinin anlamlarının anlatıldığı, camilerin tanıtıldığı videolar, Peygamber kıssaların anlatılacağı söyleşiler ve film gösterimleri düzenlenecek.





KİTAP STANDI OLUŞTURULDU

En ince ayrıntılar düşünülerek hazırlanan platoda kitap standı da oluşturuldu. Kitapseverler, stantlardan sevdikleri yazarların kitaplarından temin edebilecekler.





MİNYATÜR, RESİM VE FOTOĞRAF SERGİSİ

Plato içerisinde eski dönemlere ait Ramazan geleneklerini anlatan ve minyatür, resim ve fotoğraf gibi görsellerden oluşan bir sergi de açılacak. Sanatseverler, sergiyi dolaşarak tarihte mübarek ayın nasıl yaşandığına tanıklık edecek.





İLK DEFA ORUÇ TUTAN ÇOCUKLARA HEDİYELER

Ramazan ayında ilk defa oruç tutan çocuklar için de sürprizler hazırlandı. Bu çerçevede ilk defa oruç tutanlara Vefahane Yaşam Merkezi’nde yapılan ahşap oyuncaklardan hediye edilecek.





ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ

Renkli görüntülerin yaşanacağı alanda katılımcılara müzik dinletisi de sunulacak. Her gün bir sanatçı, söyleyeceği ezgilerle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.





ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR

Her akşam sahnede çocuklar arasında ödüllü yarışmalar düzenlenecek. Soruları doğru olarak cevaplayıp başarılı olanlara çeşitli hediyeler verilecek.





DAVULCULARDAN MANİLER

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan davulcular da etkinlik alanında yerini alacak. Meydanda dolaşacak olan davulcular, ‘Hoş geldin Ramazan’ manileri okuyacaklar.





İKRAMLAR YAPILACAK

Ayrıca etkinlik alanında konuklara Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti, mısır patlağı, lokma, tulumba gibi ikramlarda da bulunulacak.





EN İŞLEK CADDE SÜSLENDİ

İlçenin en işlek caddesi olan Çarşı Caddesi’nde de özel bir çalışma yapıldı. Araç trafiğine kapalı olan cadde, Ramazan ayına özel hilal, yıldız ve kandillerle süslendi. Süslemeler, Ramazan ayı bitene kadar asılı kalacak.



