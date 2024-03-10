Ramazanda iki ölümcül hata: Sahura kadar oturmak ve kerahet vakti uyumak

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak. Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.





Psikiyatri uzmanı ve yazar Mustafa Ulusoy, ramazanda yapılan iki büyük hatanın sonuçlarını anlattı. Uykusuzluğun kaygı bozukluğu ve depresyona yol açtığını ifade eden Ulusoy, ''Beyin hücreleri şişiyor bu da insanı mutsuz, halsiz, enerjisiz hissettiriyor'' dedi.





'Yatmayı 11'den sonraya asla sarkıtmayın'





Ulusoy sözlerine şu şekilde devam etti;





34 yıllık psikiyatri hayatımda bana garip gelen, böyle olmaması lazım dedirten bir gözlemim var. Ramazan’da depresyon ve kaygı bozuklukları artıyor. Buna insanların asabileşmesini de katabiliriz. Bunun sebebi de uykunun tepetaklak edilmesi.

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Birinci ölümcül hata sahura kadar oturmak. Bu, beyindeki toksinlerin temizlenme vakti olan yatsıdan hemen sonra başlayıp gece yarısına kadar devam eden zamanı uyanık geçirerek beynin toksinlerini temizleme işlevini engelliyor. Yatmayı 11.00'den sonraya asla sarkıtmayın.





İkinci ölümcül hata imsak vakti gelip de ezanlar okununca namaz kılanların hemen namazı kılıp kılmayanların da direkt yatağa gitmesi. Bu kerahet vaktinde uyumak demek. Kerahet, güneş doğma vaktinde başlayıp yaklaşık kırk beş dakika süren zaman dilimi. Mesela güneşin ramazanın birinci günü İstanbul’da doğma zamanı 7.15 Kerahet vakti, 7.15'de başlar 8.00 gibi biter. İşte 7.15 ile 8.00 arasında uyku beyin ödemine yol açıyor yani beyin hücreleri şişiyor bu da insanın mutsuz, halsiz, enerjisiz hissettiriyor. Bu elbette Ramazan’a mahsus değil. Hz. Peygamberin (sav) bir kere bile bu vakitte uyumadığı bilinir.

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Şiddetle önerim bu vakitte Ramazan’da ve Ramazan dışında uyanık kalın. Bunun yolu oldukça erken yatıp uykuyu iyice alarak sahura kalkmak. İsteyen kerahet vakti bitiminde uyuyabilir. Yani ramazanın birinci günü için konuşursak isteyen 8.00'den sonra birkaç saat uyuyabilir.





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