Ramazan'ın gözdesi: Çocuklu Cami

İstanbul Pendik'te, "Çocuklu Cami" olarak nam salan Hazreti Ömer Camii'ne büyükleriyle teravih namazına gelen minikler, oyuncaklar ve süslemelerle donatılan Ramazan Sokağı'nda hem oynayıp eğlenceli vakit geçiriyor hem de Ramazan’ın manevi atmosferini soluyor. Çocuklara Kur'an-ı Kerim, siyer ve ilmihal gibi dini eğitimin verildiği cami, robotik kodlama, ebru, satranç, okçuluk ve işaret diliyle ilahi dersleriyle de biliniyor. Etkinliklerin sosyal medyada paylaşılmasının mekana ilgiyi artırmasının ardından cami cemaati tarafından anket düzenlendi. Bunun sonucunda ibadethanenin adı artık "Çocuklu Cami" oldu.





YİYECEK İÇECEK İKRAM EDİLİYOR

"On Bir Ayın Sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan’da iftardan sonra aileleriyle birlikte camiye teravih namazı için gelen minikler, her akşam kendilerine ayrılan Ramazan Sokağı'nın yolunu tutuyor. Kimi büyükleriyle birlikte teravih namazında saf tutarken kimi de caminin girişinde ve üst katında Ramazan temalı süslemeler ve oyuncaklarla hazırlanan alanda vakit geçiriyor. Cami müezzini İbrahim Aslan ile bu ayın maneviyatını öğrenen çocuklara teravih namazının ardından uzun sofralarda sevdikleri yiyecek ve içecekler ikram ediliyor.





BABASI KILDIRIRKEN O KAMET GETİRİYOR

Teravih kılınırken cami hoparlöründen gelen çocuk sesi ise hemen dikkati çekiyor. Caminin imamı Beytullah Özgütürk'ün oğlu 12 yaşındaki Ahmet Mahmud, babası namazı kıldırırken müezzinlerle birlikte kamet getiriyor. Cami avlusunu neşeli sesleriyle çınlatan çocuklardan 8 yaşındaki Ahmet Asaf Nazlıgül, "Namaz kılıyorum, oyun oynuyorum. Camimiz süslendi. İlk gün mehter takımı geldi, ikramlar dağıttılar. Her yer süslendi, çok beğendik. Burada oyun oynuyoruz, camiye gelmeyi seviyoruz" diye konuştu.





Camimizi severlerse Rabb'imizi de sevecekler

"Çocuklu Cami"de küçük öğrencileriyle ilgilenen müezzin İbrahim Aslan, 3 yıldır burada görev yaptığını söyledi. Camide etkinlikler oldukça çocuk sayısının artmaya başladığına dikkati çeken Aslan, Ramazan’da daha da artırdıkları bu etkinlikleri sosyal medyada paylaştıklarını anlattı. Aslan, çok sayıda hayırseverle düzenledikleri çocuklara yönelik etkinliklerdeki amaçlarını şöyle sıraladı: "Çocuklarımızın dinimize, vatanımıza, anne ve babasına bağlı bir nesil olmasını istiyoruz. Bunun için manevi duyguların coştuğu yer olan camimize çocuklarımızı davet etmek istedik. Camimizi severlerse Rabb'imizi de sevecekler. Bunlar hep bir araç."



