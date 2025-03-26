Saraybosna Türk hafızın sesiyle doluyor

Saraybosna'nın Osmanlı mirası camisi Hünkar Camii, Türk hafızın Kur'an sesiyle doluyor. Denizli'den Bosna Hersek'e görevli gelen Kurra Hafız Selçuk Gültekin, "Böylesine tarihi mirası olan bir camide görev yapmak benim için gurur verici. Diğer Bosnalı kardeşlerimizle birlikte burada mukabele okuyorum, aynı zamanda bazı akşamlar burada teravih kıldırıyorum" dedi.
Avrupa'da Ramazan'ın manevi ortamının en güzel hissedildiği şehirlerin başında gelen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın Osmanlı mirası Hünkar Camii'nde Kur'an-ı Kerim okuyan Türk Kurra Hafız Selçuk Gültekin, mukabele geleneğini devam ettiriyor.
24 TÜRK HAFIZ GÖREVLİ
Ramazan görevi için Saraybosna'da bulunan Türk Kurra Hafız Gültekin'in, tarihi Hünkar Camii'nde yüzyıllardır yaşatılan mukabele geleneğini sürdürmesini aktardı. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Bosna Hersek İslam Birliği Riyaseti arasında yapılan iş birliğiyle 24 Türk hafız Ramazan boyunca Bosna Hersek genelinde görev yapıyor. Birçok kenti ziyaret ederek hem mukabele geleneğini sürdürüp hem de teravih namazlarını kıldıran Türk hafızlar, Boşnaklardan sevgi ve ilgi görüyor. Saraybosna'da bulunan Hünkar ya da diğer adıyla Fatih Sultan Mehmet Camii, ihtişamı ve mimarisiyle ramazanda Boşnakların en çok uğradığı yerlerin başında geliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun Bosna'yı fethi sonrasında Saraybosna'da yapılan ilk cami olarak bilinen, şehirdeki onlarca Osmanlı eserinden ve aslı 1457'de Saraybosna'nın kurucusu İshakoğlu İsa Bey tarafından inşa ettirilen Hünkar Camii, mukabele geleneğinin yaşatıldığı yerlerden biri. Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde eğitim görevlisi olan Kurra Hafız Selçuk Gültekin, Ramazanda görevli geldiği Hünkar Camii'nde Boşnak hafızlarla Kur'an-ı Kerim okuyor.
ARAMIZDAKİ BAĞI CANLI TUTUYORUZ
Selçuk Gültekin, "Böylesine tarihi mirası olan bir camide görev yapmak benim için gurur verici. Diğer Bosnalı kardeşlerimizle birlikte burada mukabele okuyorum, aynı zamanda bazı akşamlar burada teravih kıldırıyorum. Havalimanından ülkeye adımımı attığımdan beri çok ciddi muhabbet ve sevgiyle karşılaştım. Burada ülkemize, Türklere ve özelde de hafızlara ciddi bir rağbet ve ilgi var" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yurt dışındaki Müslümanlarla Türkiye'deki Müslümanlar arasındaki bağın canlı tutulması için yurt dışına görevli gönderdiğini ifade eden Gültekin, şunları kaydetti: "İlk geldiğim zamanlarda insanların Türkçe kelimeler kullandığını gördüm, ilahi okurken birden bire araya Türkçe ilahilerin sıkıştırıldığını gördüm."