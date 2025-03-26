Saraybosna Türk hafızın sesiyle doluyor

Ramazan görevi için Saraybosna'da bulunan Türk Kurra Hafız Gültekin'in, tarihi Hünkar Camii'nde yüzyıllardır yaşatılan mukabele geleneğini sürdürmesini aktardı. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Bosna Hersek İslam Birliği Riyaseti arasında yapılan iş birliğiyle 24 Türk hafız Ramazan boyunca Bosna Hersek genelinde görev yapıyor. Birçok kenti ziyaret ederek hem mukabele geleneğini sürdürüp hem de teravih namazlarını kıldıran Türk hafızlar, Boşnaklardan sevgi ve ilgi görüyor. Saraybosna'da bulunan Hünkar ya da diğer adıyla Fatih Sultan Mehmet Camii, ihtişamı ve mimarisiyle ramazanda Boşnakların en çok uğradığı yerlerin başında geliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun Bosna'yı fethi sonrasında Saraybosna'da yapılan ilk cami olarak bilinen, şehirdeki onlarca Osmanlı eserinden ve aslı 1457'de Saraybosna'nın kurucusu İshakoğlu İsa Bey tarafından inşa ettirilen Hünkar Camii, mukabele geleneğinin yaşatıldığı yerlerden biri. Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde eğitim görevlisi olan Kurra Hafız Selçuk Gültekin, Ramazanda görevli geldiği Hünkar Camii'nde Boşnak hafızlarla Kur'an-ı Kerim okuyor.