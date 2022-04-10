Saraybosna’da gönül köprüsü

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın tarihi Başçarşı bölgesinde “Halk İftarı” düzenlendi. Saraybosna Eski Şehir Belediyesi ve İstanbul Bağcılar Belediyesi’nin ortak düzenledikleri iftara, belediye yetkilileri ve halk katıldı. AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bosna Hersek ve Türkiye’nin kardeşlik ilişkilerinin 500 yıldır sürdüğünü söyledi.

Tüysüz, “Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki kardeşlik ve sevgi bağını korumak ve ifade etmek için bu etkinlikleri yapıyoruz.” dedi. Türkiye ile Bosna arasında kilometreler de olsa bu sevgi, muhabbet ve kardeşlik bağının bitmeyeceğini vurgulayan Tüysüz, “Bu kardeşlik köprüsü baki kalacak. Mesafelerin ve sınırların artık bir mana ifade etmediği, gönül köprülerinin onun daha ötesinde olduğunu kardeşlerimize anlatmak istedik.” diye konuştu.