Ramazan Saraybosnada gönül köprüsü
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Saraybosna’da gönül köprüsü

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın tarihi Başçarşı bölgesinde “Halk İftarı” düzenlendi. Saraybosna Eski Şehir Belediyesi ve İstanbul Bağcılar Belediyesi’nin ortak düzenledikleri iftara, belediye yetkilileri ve halk katıldı

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Saraybosna’da gönül köprüsü
Saraybosna’nın tarihi Başçarşı bölgesinde “Halk İftarı” düzenlendi.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın tarihi Başçarşı bölgesinde “Halk İftarı” düzenlendi. Saraybosna Eski Şehir Belediyesi ve İstanbul Bağcılar Belediyesi’nin ortak düzenledikleri iftara, belediye yetkilileri ve halk katıldı. AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bosna Hersek ve Türkiye’nin kardeşlik ilişkilerinin 500 yıldır sürdüğünü söyledi.

Tüysüz, “Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki kardeşlik ve sevgi bağını korumak ve ifade etmek için bu etkinlikleri yapıyoruz.” dedi. Türkiye ile Bosna arasında kilometreler de olsa bu sevgi, muhabbet ve kardeşlik bağının bitmeyeceğini vurgulayan Tüysüz, “Bu kardeşlik köprüsü baki kalacak. Mesafelerin ve sınırların artık bir mana ifade etmediği, gönül köprülerinin onun daha ötesinde olduğunu kardeşlerimize anlatmak istedik.” diye konuştu.

Antepte puanlar paylaşıldı

Antep'te puanlar paylaşıldı

​Lider Trabzonspor, Gaziantep deplasmanından 1 puanla döndü.
Şölene bekliyorum

'Şölene bekliyorum'

​Abdullah Avcı, şampiyonluğu bir hafta ertelediklerini söyledi.
Ukrayna Rusyadan ithalatı yasakladı

Kazanmayı hatırladı

Kazanmayı hatırladı

​Beşiktaş dört maç sonra Alanyaspor'u 4-1 yendi.

1. Lig'e veda etti

1. Lig'e veda etti

Küme düşen ilk takım belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirme noktasına geldik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.