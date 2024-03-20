Talas'ta hafta sonu Ramazan dolu dolu

Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde hafta sonu yoğun bir program gerçekleşti. Cumartesi gecesi sahne alan tasavvuf müziğinin önemli sesi Halil Necipoğlu, birbirinden güzel eserlerle gönüllere dokunurken, pazar gecesi kürsüye gelen ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Yasin Pişgin, Ramazan ayının manevi atmosferini iliklere kadar hissettirdi.









YALÇIN’A SANAT TEŞEKKÜRÜ





Vatandaşların etkinlik çadırını doldurduğu programa katılan önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Değerli Halil Necipoğlu, Kayseri’ye şeref vermişler. Sesiyle, kalbiyle ilçemizde hep beraberiz” derken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Değerli Mustafa Yalçın başkanımıza özellikle Ahmet Özhan kardeşimiz ve bu işin duayeni Halil Necipoğlu kardeşimizi bizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Mustafa Başkanım iyi ki varsın. Allah razı olsun. Talas’ımızı ihya ediyorsun, gönüllerde yer ediyorsun. Ramazanınız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.









PROF. DR. PİŞGİN’DEN RAMAZAN KONFERANSI





Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Taner Yıldız, Başkan Büyükkılıç ve salonu dolduran vatandaşlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Halil Necipoğlu ilahiler ve kasidelerle gönülleri coştururken, programın sonunda dua ve Aşr-ı Şerif okudu. Pazar geceki programda ise ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Yasin Pişgin, Ramazan ayı ile ilgili konferans verdi. Talas Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliği dolu dolu geçerken, katılım da yoğun oldu.









Belediye pişirdi vatandaş ulaştırdı





Talas Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında hayata geçirdiği “Biz Pişirelim Siz Ulaştırın” uygulaması bu Ramazan’da da devam ediyor. Hazırlanan iftarlık paketler, ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara, yine vatandaşlar tarafından ulaştırılmaya başlandı. Uygulama kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk Bulvarı Osmanlı Kültür Evi, Mevlana Mahallesi Meydanı Selçuklu Kültür Evi, Tablakaya Meydanı ve Yenidoğan Muhtarlığı önü olmak üzere 4 farklı noktadan günlük 1.000 paket yemek servisi yapılıyor. Her gün saat 18.00’den itibaren gerçekleştirilecek “Biz Pişirelim Siz Ulaştırın” uygulaması Ramazan ayı boyunca devam edecek.









Kültür Sokağı’nda Ahmet Özhan rüzgarı





Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahne alan Türk Sanat Müziği ve tasavvuf müziğinin güçlü sesi Ahmet Özhan, söylediği birbirinden güzel eserlerle Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı. Osmanlı Kültür Sokağının sonunda kurulan etkinlik çadırında Ahmet Özhan’ı dinlemek isteyenler alanı doldurdu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kaymakam Yaşar Dönmez’in yanı sıra AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, belediye meclis üyeleri ve adayları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda sahne alan Ahmet Özhan, birbirinden güzel ilahilerle gönülleri mest etti.





Seslendirdiği eserlerle salonu dolduranlara unutulmaz bir gece yaşatan Ahmet Özhan, “Hepinize gönülden sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bizi davetinden dolayı sevgili başkanımız Mustafa Yalçın’a bütün kalbimizle teşekkür ediyorum. Yaptıkları ve yapacakları için bütün gönlümüzle hem teşekkür ediyoruz, hem dua ediyoruz. Allah yolunuzu açık etsin başkanım” dedi.









SENEYE DAHA BÜYÜK SALON HEDEFİ





Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konserin sonunda sahneye gelerek sanatçı Ahmet Özhan’a teşekkür etti. Başkan Yalçın, “İnşallah seneye burada daha büyük bir salonda sizi misafir etmek isteriz. Şüphesiz tasavvuf müziğinin en büyük ismi Sayın Ahmet Özhan bizi kırmayacaktır” diyerek Ünlü Sanatçı Ahmet Özhan’a çiçek takdiminin yanı sıra Benim Adım Talas ve Yaman Dede kitaplarını hediye etti.









Çanakkale Müzesi’nden rekor üstüne rekor





Talas’ta 9 Ocak’ta açılışı yapılan ‘Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi’ne adeta ziyaretçi akını yaşandı. Müzeyi, açılışından bugüne geçen iki aylık sürede yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçileri adeta Çanakkale Savaşı’nın içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor.





Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 9 Ocak’ta açılışı yapılarak ilçeye kazandırılan ‘Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi’ne adeta ziyaretçi akını yaşandı. Müzeyi, açılışından bugüne geçen iki aylık sürede yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.









Başkan Yalçın’ın, özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ve 9 Ocak’ta görkemli bir törenle açılışı yapılan müzeyi, 2 ayda 19 bin 675 kişi gezdi.









Engellilere 59 hibe araç sevindirdi





Talas Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile düzenlenen ‘Engelli Araçları Teslim Töreni’nde 59 engelli aracı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Engelli kardeşlerimizin sevincine ortak olmaktan çok mutluyuz” dedi.





Esma Hatun Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törene AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, MHP İlçe Başkanı Kayhan Saraç ve Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal’ın yanı sıra engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.





Törende hayırsever Murat Aydın adına konuşan Sertaç Aydın, “Biz bu hayrı gerçekleştirirken alan el ile veren el arasında köprü olmayı başardık. Sayın başkanımızın destekleriyle hayırseverimiz Murat Aydın’ın hibe ettiği araçları başkanımıza teslim ederek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladık. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. Allah nasip ederse de her sene bunu yapmak istiyoruz” diye konuştu.









Atölyemiz bir ilk oldu





Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hem duygusal hem de sevinçli bir günde olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “4 yıl önce engelli araç kullanan, bilhassa akülü araç dediğimiz aracı kullanan kardeşlerimizin, çok mağdur oldukları bir konuyu tespit ettik. Bu araç sonuçta bir yerde arıza yapabiliyor. En lüks dediğimiz araçlar da arıza verebiliyor. Ancak onun sürücüsü bir taksiye atlayarak, gideceği yere gidebiliyor ama engelli kardeşim, olduğu yerde kalıyor. Bu bir eksiklik. Kayseri’de tamir yapan yok. Bir tane özel sektör vardı, o kardeşimizde olay yerine gitmiyordu. Atölyemizin bir bölümünü çevirdik. ‘Burası engellilerin kullandığı akülü araçların tamirat yeri’ dedik. Buraya 2 usta aldık. Bir de ticari araç temin ettik. Ticari aracımız sadece bu iş ile ilgili görevlendirildi. Şimdi aracı bozulan engelli kardeşim, telefon ediyor. Bizim ekibimiz anında gidiyor. Orada tamir yapılırsa yapılıyor. Yapılmıyorsa engelli kardeşimin arabasını alıyor, kendisini de alıyor. Kendisini evine, aracıda atölyeye getirip, yapıyor. Yaptıktan sonrada yeniden araçla engelli kardeşimizi buluşturuyor. Bu Kayseri’de hem ilk oldu hem de çok güzel bir hizmet oldu.”









Kayseri değil Türkiye'de tek



