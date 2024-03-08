Temel ihtiyaçta ucuzluk artacak

Şok Marketler Ramazan’da temel ihtiyaç ürünlerinde uygulayacağı her gün ucuz fiyat kampanyasıyla vatandaşın bütçesine katkı sunacak. Seçili temel ihtiyaç ürünlerinde ara sıra değil sürekli ucuzluk sağlayacak.

BEYAZ ET VE YAĞ İNDİRİME GİRECEK

Şok Marketler ayçiçek yağından beyaz ete, patatesten soğana, sütten yumurtaya, pirinçten bakliyata kadar bir evin en temel ihtiyaçları arasında yer alan onlarca

çeşit ürünü ‘her gün ucuz fiyat’ ilkesiyle raflarına taşıyarak müşterilerinin yüzünü güldürecek.

WİN’Lİ OLAN KAZANACAK

Güvenilir ve kaliteli ürünleri daima en uygun fiyatlarla Türkiye’nin dört bir yanında müşterileriyle buluşturan Şok Marketler’de seçili temel ihtiyaç ürünlerinde ara sıra değil sürekli ucuzluk sağlanarak müşterilerin bu ürünlere rahat ulaşmasına destek olmaya devam edilecek. Ayrıca Şok’un sadakat programı Win üyesi olan müşterilere

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özel avantajlar ve Ramazan ayında da sürecek Win kampanyaları ile müşteriler kazançlı alışveriş yapacak.

FİYATLARI OLDUKÇA DÜŞÜK TUTACAĞIZ

Vatandaşların bütçesine ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla 81 ilde temel gıda ürünlerini uygun fiyata sunacaklarını söyleyen Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Temel ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Dayanışma ve paylaşma ayı Ramazan’ı karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde de Ramazan bereketinin hanelere taşınmasına destek olmak amacıyla temel ihtiyaç ürünleri arasından belirlediğimiz

ürün gruplarında fiyatları oldukça düşük tutacağız” açıklamasını yaptı.

UCUZLUĞU KORUMAK İSTİYORUZ

Amaçlarının bu ürünlerde geçici indirim yapmak yerine kalıcı olarak ucuz fiyatı korumak olduğunu vurgulayan Demirel sözlerini şöyle tamamladı: “Geçen sene hem Ocak ayında düzenlediğimiz fiyat sabitleme kampanyası hem de Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz indirim kampanyası ile sektöre öncülük etmiş, enflasyonla mücadeleye ve hane halkı ekonomisine önemli katkı sunmuştuk. Yeni kampanyamız ile de amacımız Türkiye’nin dört bir yanında halkımızın temel ihtiyaç ürünlerine daima ucuz fiyatlarla ulaşmasını sağlamak.”

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