Türkiye'de evimizde gibiyiz

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Bursları ile eğitim gören Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı öğrenciler, iftarda bir araya geldi. Uluslararası öğrenciler, kendi ülkeleri ve Türkiye'deki Ramazan atmosferinin benzer ve farklı yönlerini anlattı.

TEK FARK YEMEKLER

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Bölümü'nde yüksek lisans yapan Özbek Bekzod Khamroev, ülkesindeki Ramazan’la Türkiye'deki arasında fark olmadığını belirterek, "Türkiye'yle ülkem arasındaki tek fark yemekler olabilir. Türkiye'de de evimizde gibi hissediyoruz" dedi. Khamroev, Türkiye'de Ramazan’da iftar için sık sık ziyaretlerde bulunduğunu dile getirdi.

EN İYİNİN BİLE İYİSİ

Polis Akademisi'nde uluslararası güvenlik üzerine yüksek lisans yapan Kırgız Adilet Akynali Uulu da Türkiye'deki Ramazan atmosferini "en iyinin bile iyisi" diye nitelendirerek, "Bizim ezelden atalarımız bir olduğu için, mezarımız, pazarımız bir olduğu için, medeniyetler bir olduğu için bir farklılık göremiyorum" dedi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi olan Kazak Sandugash Kels de Türkiye'de ülkesinden farklı şekilde Ramazan pidesi ve Ramazan davulcularının olduğunu, davulcuların sahurda Ramazan’a renk kattığını ifade etti.

BURADA DAHA COŞKULU

Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü'nde yüksek lisans yapan Azerbaycanlı Tavat Asadova da Türkiye'de Ramazan’ın maneviyatının çok iyi yaşandığını söyledi. Asadova, iftar sofralarında insanların bir araya gelmesinin çok özel olduğunu kaydederek, "Azerbaycan ile Türkiye kardeş ülke. Kültürlerimiz neredeyse aynı fakat Türkiye'de Ramazan ayının daha coşkulu geçmesi, beni daha çok mutlu etti" diye belirtti.







