Üretimde çeşitliliği artırıyor

Şekeroğlu Grubu, 25 yıldır Şekeroğlu markasıyla her çeşit baharat, kahvaltılık zahter, klasik ve toz menengiç kahvesi, dibek kahvesi, hazır salep, çerez tatlısı, nar ekşisi ve nar ekşili soslar üretiyor. Ayı zamanda Jafkaform markası ile bitkisel ürünler üreten grup, Sıra ve Sıla markasıyla ise pratik çiğ köfte setleri, paşa Keyfi markası ile de Türk kahvesi ve Osmanlı kahveleri ve ayrıca Ruby markasıyla hazır kahve çeşitlerini kapsayan geniş bir yelpazede üretim yapıyor. Şekeroğlu markası altında satışa sunulan menengiç kahvesi ise hem rahat içimi hem de vücuda sağladığı faydalarla öne çıkıyor.

YÜZDE 100 DOĞAL ÜRETİM

Antep fıstığının benzeri bir ağaç türü olan menengiç ağacının meyvelerinden elde edilen Menengiç Kahvesi etkileyici kokusu, aromalı tadı ve yumuşak içimi ile ağızda hoş bir tat bırakıyor. Türkiye’nin dağlık bölgelerinde yetişen bu ağaçtan toplanan meyvelerin kavrulması ve öğütülmesinden elde edilen menengiç, odunsu baharatlı tadı ile farklı lezzet deneyimi yaşamak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Halk dilinde Çitlembik, Çedene, Çıtlık isimleri ile de bilinen menengiç kahvesi ağızda Antep fıstığı tadı bırakması ile de ayrıca biliniyor.

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SOLUNUM YOLLARINI RAHATLATICI ETKİYE SAHİP

En doğal şekilde elde edilmiş yeşil menengiç tanelerinden üretilen Menengiç Kahvesi kafein içermemesi, kafeinsiz kahve olması açısından da tercih edilen bir kahve olarak öne çıkıyor. Solunum yolları hastalıklarına iyi gelen, nefes açan, öksürüğe iyi gelen ve göğüs kafesini rahatlatan menengiç kahvesi, içerdiği maddelerle mide rahatlatıcı ve hazım kolaylaştırıcı etki de bırakıyor.

B ve E vitamini açısından da zengin olan menengiç, aynı zamanda cilde de fayda sağlıyor. Şekeroğlu’nun toz şeklinde satılan menengiç kahvesi 200 gram, 250 gram ve 1.000 gramlık paketlerde satışa sunuluyor. Şekeroğlu menengiç kahve çeşitleri ya da diğer kahve çeşitleri online kanal üzerinden de sipariş edilebiliyor.

TOZ MENENGİÇ KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Toz Menengiç Kahvesi süt ve su kullanılarak 2 şekilde yapılabiliyor. Genellikle süt ile pişirilmesi tercih edilen menengiç kahvesinin yağlı bir yapısı olduğundan dolayı yağsız veya yarım yağlı süt ile pişirilmesi öneriliyor. Yapacağınız kişi sayısına göre her fincan için dolu dolu 1 ölçek menengiç kahvesi ile fincan ölçüsünde sütü veya suyu cezvede kısık ateşte yavaşça karıştırarak lezzetli bir kahve elde edebilirsiniz. Süt tercih edecekseniz toz menengiç kahvesini 1 ölçekten daha fazla koyabilirsiniz. Koyacağınız toz menengiç kahvesi miktarı damak tadınıza göre şekillenebilir. İstenirse şeker ilavesi yapabilirsiniz.

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