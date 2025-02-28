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Uzman doktor uyardı: Kimler sahursuz oruç tutamaz?

Uzman doktor uyardı: Kimler sahursuz oruç tutamaz?

13:0028/02/2025, Cuma
IHA
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Kalp hastaları için sahursuz oruç büyük risk oluşturuyor.
Kalp hastaları için sahursuz oruç büyük risk oluşturuyor.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Çam, oruç tutmak isteyen kalp hastalarının mutlaka doktorlarıyla görüşmelerini ve sahur yapmadan oruç tutmamaları önerdi.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Çam, yaklaşan Ramazan ayın öncesinde kalp hastaları için önemli uyarılarda bulundu. Özellikle kalp hastaları, ilaç kullananlar ve kronik rahatsızlıkları olanların doktorlarıyla görüşmeden oruca başlamaması gerektiğine dikkat çeken Doktor Fatih Çam, "Oruç, sağlıklı bireyler için kalp ve damar sağlığı açısından büyük bir risk oluşturmaz. Ancak kalp hastaları için durum farklı olabilir. İlaç kullanım saatleri, su kaybı ve uzun süren açlık, kalp hastaları için ciddi riskler doğurabilir. Bu nedenle hekim gözetiminde karar verilmelidir. Ramazan ayında yapılan en büyük hatalardan biri sahuru atlamaktır. Uzun saatler süren açlık ve susuzluk, özellikle kalp hastalarında tansiyon düşüklüğüne ve ani rahatsızlıklara yol açabilir. Özellikle kalp kapak ameliyatı geçirmiş ve metal kapak taşıyan hastaların kullandığı kan sulandırıcı ilaçların dozları, Ramazan boyunca yakından takip edilmelidir. Kalp hastalarının sadece beslenmelerine değil, günlük aktivitelerine de dikkat etmeleri gerekiyor. Aşırı fiziksel efor, yüksek sıcaklık ve susuzluk kalbi zorlayabilir" dedi.

#İftar
#Sahur
#Ramazan

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