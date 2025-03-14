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Yemeğe çayla başlıyorlar

Yemeğe çayla başlıyorlar

Nazife Bardak
04:0014/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Uygur lokantası
Uygur lokantası

Başkentte yaşayan Uygur Türklerinin Ramazan ayında uğrak noktası Uygur lokantaları oluyor. İftar sofralarından hamur işini eksik etmeyen Uygur Türkleri, yemeğe de çayla başlıyor. İftarda makarna kavurması, sahurda ise mantı Uygur mutfağının vazgeçilmez yemeği. Ankara’da bir Uygur lokantası işleten Necat Mehmet, “Ramazan pidesi gibi Ramazan ayına özel bir yemeğimiz yok ama biz sahurda illa yemek yiyoruz. İftarda genellikle makarna kavurması ve çüçüre çorbası tercih ediliyor. Ayrıca bizim gelenekte misafire yemekten önce çay verilir, çay içilir. İftara gelen misafirlerimize de önce çay ikram ediyoruz” dedi.


#Ramazan
#Uygur Türkü
#aile

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