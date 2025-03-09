Ramazan aileye 'merhem'

Ramazan’ın çocukluk çağında kültürel boyutuyla ruhumuza yerleştiğini söyleyen Karaköse, “Oruç yetişkinler için bir nefis terbiyesi sürecini ifade ederken aile bağlarımızı da güçlendiren bir etkiye sahip. Biliriz ki aile ilişkilerini en çok güçlendiren şeylerden biri hep birlikte bir sofranın etrafında toplanmaktır. Rutinlerin oluşturduğu güven duygusuna Ramazan’ın manevi iklimi de eklenince elbette bu koruyucu etkinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Birlikte yapılan dualar, belki teravihe gitme, birlikte oruç açma, Ramazan sebebiyle daha özenli sofralar gibi unsurlar da aile bağlarının güçlenmesi için ve hep birlikte güzel anılar biriktirmek için kaçırılmaması gereken fırsatlardır” diye konuştu. MUHABBET ARTIRIYOR Ramazan ayının gelmesinin insana hem bedensel hem duygusal yönden çeşitli katkıları olduğunu aktaran Klinik Psikolog Sedat Tanış ise, “Ramazan ayının, insanın nefsini terbiye etmesi, hazlarını ertelemesi sabretmeyi öğrenmesi en önemlisi de sahur ve iftar sofralarıyla birlikte aile bağlarının güçlendirmesi gibi birçok durumda hayatımıza faydası var. Hızla gelişen günümüz dünyası aileleri küçülmesine sebep olurken aynı zamanda aile içi iletişim ve muhabbeti de zayıflatmakta. Bu problemin bir merhemi olan Ramazan ayının gelmesiyle ailedeki birlikteliğin, iletişimin, muhabbetin, bağın kuvvetlenmesi için muazzam bir imkan oluyor” ifadelerini kullandı. AKRABALARI GÖRMEK İÇİN DE BİR VESİLE “Ramazan geniş aile içindeki diğer bireylerin ihtiyaçlarını gözetmeye başlamak, çekirdek ailede sofra için eşine yardım etmek gibi gibi manevi bir bağ oluşturuyor” ifadelerini kullanan Tanış, Ramazan'ın akrabalarıyla uzak kalmış insanların bir araya gelmesine de imkan tanıdığının altını çizdi.