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Reyting sonuçları... 7 Mart Pazar reyting sonuçları belli oldu: Teşkilat dizisi reyting sonuçları

'Teşkilat' reytingleri alt üst etti

7 Mart reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan 'Teşkilat' dizisi reytingleri alt üst etti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) deneyimlerini konu alan senaryo, seyirciden tam not aldı. 'Teşkilat' dizisinin başlamasıyla reyting sonuçlarında total, AB ve ABC1 sıralaması ve reytinglerde nasıl bir sıralama değişikliği olacağı da merak konusu oldu. Peki, 7 martta reyting sonuçlarında ilk sırayı kim aldı? İşte reyting sonuçları ilk 10 program listesi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
7 Mart 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu.
7 Mart 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu.

7 Mart 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı. Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Survivor aldı. AB Grubunda ise birinci sırada dün akşam ilk bölümü yayınlanan Teşkilat, üçüncü sırada Survivor yer aldı. Tecrübeli oyuncu kadrosuyla ve heyecan uyandıran senaryosuyla Teşkilat dizisiher Pazar saat 20.00'de seyirciyle buluşacak. İşte reyting sonuçları ilk 10 program listesi.

REYTİNG SONUÇLARI: TOTAL İLK 10 PROGRAM

  • 1 TESKILAT TRT 1
  • 2 SURVIVOR TV8
  • 3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
  • 4 SHOW ANA HABER SHOW TV
  • 5 SURVIVOR ANLAT BAKALIM TV8
  • 6 KEFARET FOX
  • 7 A.RIZA SHOW TV
  • 8 TESKILAT (TKR) TRT 1
  • 9 HAVA DURUMU KANAL D
  • 10 HERCAI ATV

REYTİNG SONUÇLARI: AB İLK 10 PROGRAM

  • 1 TESKİLAT TRT 1
  • 2 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
  • 3 SURVIVOR TV8
  • 4 TEŞKİLAT (TKR) TRT 1
  • 5 MENAJERİMİ ARA STAR TV
  • 6 SURVİVOR ANLAT BAKALIM TV8
  • 7 KEFARET FOX
  • 8 SHOW ANA HABER SHOW TV
  • 9 A.RIZA SHOW TV
  • 10 KEFARET (ÖZET) FOX

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NE?

'Teşkilat’, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek kelimenin tam anlamıyla “yer altına” inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini ekrana getirecek.

Teşkilat Dizisi'nde MİT'in olağanüstü deneyimleri bir senaryoda
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Teşkilat Dizisi'nde MİT'in olağanüstü deneyimleri bir senaryoda
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