Robot süpürge nedir, özellikleri nelerdir, ne işe yarar?
Robot süpürgeler, kullanıcıların temizlik işlerini hafifletmeye ve zamanlarını daha verimli kullanmalarına yardımcı olan pratik ve kullanışlı cihazlardır. Özellikle ev hanımları için büyük kolaylık sağlayan robot süpürgeler, sosyal medyanın da etkisiyle günümüzde çok popüler hale geldi. Peki robot süpürgelerin özellikleri neler? İşte detaylar.
ROBOT SÜPÜRGE NEDİR, NE İŞE YARAR?
Robot süpürge, evinizi veya işyerinizi süpürmek için tasarlanmış küçük, otomatik bir temizlik cihazıdır. Sert veya yumuşak yüzeylerdeki katı ve sıvı maddeleri barındırdıkları hazneye süpüren ve çeken robot süpürgelerin kendilerini otomatik olarak şarj eden tipleri de bulunmaktadır.
ROBOT SÜPÜRGE ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI NELER?
ÖZELLİKLERİ
ROBOT SÜPÜRGE AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NELERDİR?
AVANTAJLARI
- Otomatik çalışma yetenekleri ile başlarında biri bulunmadan evi süpürebilirler.
- Otomatik şarj yetenekleri ile kendi kendilerini şarj edebilirler.
- Evi düzenli ve şarj kesintileri haricinde sürekli olarak süpürebildikleri için evde toz birikimini engellerler.
- Ulaşılması zor noktalara (yatak altı, sandalye/masa/koltuk altı vb.) girebilirler.
- Lazer tarama sistemleri ve bazı robotlardaki haritalama yetenekleri ile ev içinde temizlenmedik alan bırakmazlar.
DEZAVANTAJLARI
- Evin zeminin dağınık bırakılması, odaların zemininde aşırı obje kalabalığı bulunması durumunda efektif temizlik yapamazlar.
- Derinlemesine temizlik yapabilmek için manuel temizliğe göre daha uzun zaman harcarlar. 20 metrekarelik bir odayı yaklaşık yarım saatte süpürürler.
- Büyük evlerde kaybolup, baz istasyonlarını bulamama riskleri bulunmaktadır. Bu durumlarda otomatik şarj özelliklerinden yararlanamazlar. Bu durumu engellemek için iRobot ürünlerinde Sanal Duvar Kuleleri denilen yol göstericilerden faydalanılır. Sanal Duvar kuleleri sayesinde 140m2ye kadar olan zeminlerde kaybolmadan temizlik yapılabilmektedir.
- Neato firması lazer destekli, Sharp Cocorobo, Samsung Navibot ve LG Hombot yer temizlik robotları ise kamera destekli haritalama sistemleri ile temizlenecek mekanı hesaplar ve daha verimli temizlik yapmaya çalışırlar. Bu firmaların robotları şarjları temizlik bitmeden tükense dahi şarj olduktan sonra otomatik olarak kaldıkları yerden devam edebilme yeteneğine de sahiptirler.