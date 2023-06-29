Akıllı saat nedir, özellikleri nelerdir, ne işe yarar?
Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızda birçok yenilik ve kolaylık sağlayan akıllı saatler, günümüzün vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir. Sadece geleneksel saat işlevlerini yerine getirmekle kalmayıp, bir dizi bilgi işlem yeteneğiyle donatılan akıllı saatler, hayatımızı kolaylaştıran birçok özelliğe sahip. Akıllı saatler hakkında merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz.
AKILLI SAAT NEDİR?
Akıllı saat bir bilgisayar sistemi ile entegre edilmiş kol saati ve giyilebilir bilgisayardır. Akıllı saat halen giyilebilir teknoloji ürünlerinin en iyisi olarak bilinmektedir.
AKILLI SAAT ÖZELLİKLERİ NELERDİR, NE İŞE YARAR?
Akıllı saat, geleneksel saat işlevlerinin yanı sıra bilgi işlem yeteneklerine sahip bir elektronik cihazdır. Birçok özelliği ve işlevi vardır. İşte akıllı saatlerin genel özellikleri ve ne işe yaradığına dair bilgiler şu şekilde:
AKILLI SAAT TÜRLERİ NELER?
Genel olarak konuşulduğunda, akıllı saatler giyilebilir cihaz pazarında iki tür bulunduruyor. İlk olarak, Apple Watch ve Google tarafından desteklenen çoğu Wear cihazı gibi genel amaçlı bir akıllı saat, biçim ve işlevi birleştiriyor. Mekanik kol saatlerinin yerini alacak şekilde tasarlanıyor ve büyük ölçüde akıllı telefona bağımlı oluyor. Bunu, telefon için bilekte bulundurulan bir destek cihazı olarak düşünmek gerekiyor. Tüketici pazarında satıcıya özgü genel amaçlı akıllı saat sınıfları da görülüyor:
Diğer tür, özel kullanım durumlarına yönelik özel akıllı cihazları içeriyor. Bu cihazlar, telefona bağlı bir akıllı saat ile bağımsız bir fitness takip cihazı arasında bir işleyiş sunuyor. Genellikle bir fitness takip cihazından daha sağlam bir sürüm sunuyor. Bu özel akıllı cihazların örnekleri şunlardan oluşuyor: