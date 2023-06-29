Akıllı saat nedir, özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızda birçok yenilik ve kolaylık sağlayan akıllı saatler, günümüzün vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir. Sadece geleneksel saat işlevlerini yerine getirmekle kalmayıp, bir dizi bilgi işlem yeteneğiyle donatılan akıllı saatler, hayatımızı kolaylaştıran birçok özelliğe sahip. Akıllı saatler hakkında merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKILLI SAAT NEDİR?

Akıllı saat bir bilgisayar sistemi ile entegre edilmiş kol saati ve giyilebilir bilgisayardır. Akıllı saat halen giyilebilir teknoloji ürünlerinin en iyisi olarak bilinmektedir.

AKILLI SAAT ÖZELLİKLERİ NELERDİR, NE İŞE YARAR?

Akıllı saat, geleneksel saat işlevlerinin yanı sıra bilgi işlem yeteneklerine sahip bir elektronik cihazdır. Birçok özelliği ve işlevi vardır. İşte akıllı saatlerin genel özellikleri ve ne işe yaradığına dair bilgiler şu şekilde:

Saat işlevleri: Akıllı saatler temel olarak saat takma işlevini yerine getirir. Saat ve tarih gösterimi, alarm ayarlama, kronometre ve geri sayım gibi temel saat özelliklerine sahiptir.

Bildirimler: Akıllı saatler, akıllı telefonunuzla senkronize olarak gelen bildirimleri gösterir. Mesajlar, çağrılar, e-postalar, sosyal medya bildirimleri ve diğer uygulama bildirimleri akıllı saat ekranında görüntülenebilir. Bu sayede telefonunuzu çıkarmadan önemli bildirimleri takip edebilirsiniz.

Sağlık ve Fitness İzleme: Birçok akıllı saat, adım sayma, kalp atış hızı takibi, uyku izleme, egzersiz takibi gibi sağlık ve fitness özelliklerine sahiptir. Bu özelliklerle günlük aktivitelerinizi takip edebilir, kalori yakma, nabız kontrolü gibi sağlık hedeflerinizi izleyebilirsiniz.

GPS Navigasyon: Bazı akıllı saatler, entegre GPS özelliğiyle harita ve navigasyon hizmetleri sunar. Koşu, bisiklet, yürüyüş gibi açık hava aktivitelerinde yolunuzu takip etmek ve rotalar oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Müzik Kontrolü: Akıllı saatler, müzik çalar özellikleriyle birlikte gelir. Telefonunuzdaki müzikleri kontrol etmek, çalma listelerini değiştirmek veya kablosuz kulaklıklarınızı bağlamak için kullanabilirsiniz.

Uygulama Desteği: Akıllı saatler, çeşitli üçüncü taraf uygulamaları destekleyebilir. Bu uygulamalar, hava durumu, haberler, spor sonuçları, finansal bilgiler gibi farklı alanlarda size bilgi sağlar.

Bağlantı Seçenekleri: Akıllı saatler, Bluetooth veya Wi-Fi gibi bağlantı seçenekleriyle akıllı telefonlarla iletişim kurar. Bu sayede verileri senkronize edebilir, güncellemeleri alabilir ve telefonunuza bağlı olarak daha geniş bir işlevselliğe sahip olabilirsiniz.

AKILLI SAAT TÜRLERİ NELER?

Genel olarak konuşulduğunda, akıllı saatler giyilebilir cihaz pazarında iki tür bulunduruyor. İlk olarak, Apple Watch ve Google tarafından desteklenen çoğu Wear cihazı gibi genel amaçlı bir akıllı saat, biçim ve işlevi birleştiriyor. Mekanik kol saatlerinin yerini alacak şekilde tasarlanıyor ve büyük ölçüde akıllı telefona bağımlı oluyor. Bunu, telefon için bilekte bulundurulan bir destek cihazı olarak düşünmek gerekiyor. Tüketici pazarında satıcıya özgü genel amaçlı akıllı saat sınıfları da görülüyor:

Apple Watch: Apple tarafından tasarlanıyor ve satılıyor.

Pixel Watch: Google tarafından tasarlanıp satılıyor. Android telefonlarla uyumlu oluyor ancak Apple cihazlarıyla henüz uyum sağlamıyor.

Wear Saatler: Google’ın Wear işletim sistemi kullanılarak birçok satıcı tarafından tasarlanıp satılıyor.

Tizen Saatler: Samsung tarafından popüler Galaxy akıllı saat serisi için tasarlanmış tescilli işletim sistemi olarak öne çıkıyor.

Diğer tür, özel kullanım durumlarına yönelik özel akıllı cihazları içeriyor. Bu cihazlar, telefona bağlı bir akıllı saat ile bağımsız bir fitness takip cihazı arasında bir işleyiş sunuyor. Genellikle bir fitness takip cihazından daha sağlam bir sürüm sunuyor. Bu özel akıllı cihazların örnekleri şunlardan oluşuyor:

Yürüyüş Saatleri: Bu akıllı saatleruzun süreli yürüyüşler için tasarlanıyor. Sağlam pil ömrü, GPS izleme ve navigasyon, temel hayati bilgiler, hava tahmini özelliklerine sahip oluyor. Genellikle darbelere, düşmelere, toza ve suya karşı koruma sağlamak üzere geliştirilmiş olan bu cihazlar dayanıklılık için tasarlanıyor. Örneğin Apple Watch Ultra, bu akıllı saat türünde öne çıkıyor.

Dalış Saatleri: Bir akıllı dalış saati kullanmak için birinci kademe regülatörünüzü bir Bluetooth vericiye bağlamanız gerekiyor. Bu akıllı saatler derinlik, kalan süre, sıcaklık ve diğer önemli göstergeleri kullanıcılara sunuyor. Apple Watch Ultra, dalış sürelerini hesaplamak, bir dizi farklı istatistik görüntülemek ve 40 metreye (130 fit) kadar derinlikleri işlemek için “Oceanic+ Dalış Bilgisayarı Uygulaması”nı kullanabiliyor.

Uçuş Saatleri: Bu akıllı cihazlar geniş bir kitleye hitap etmiyor ancak üretilen birkaç model bir jet-lag danışmanı gibi davranıyor. GPS ile çalışan hareketli harita, hava durumu raporları, uçuş kaydı, bir barometrik altimetre ve daha fazlasını kullanıcısına sunuyor.







