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Milan, 10 kişi oynadığı Roma deplasmanından 2-1 galip geldi

İtalya Serie A 3. haftasında Roma evinde Milan’ı konuk etti. Milan deplasmanda 10 kişi kaldığı maçtan 2-1 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu. Goller dakika 9’ Olivier Giroud, 48’ Rafael Leao ve 90’ Leonardo Spinazzola’dan geldi. Milan’da 61. dakikada Fikayo Tomori kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Milan bu sonuçla birlikte ligde 3’te 3 yaparak 9 puanla liderliğini korudu. Roma - Milan maç özetini izlemek için ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:24 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Roma 1-2 Milan Maç Özeti

Roma 1-2 Milan Maç Özeti

Roma, İtalya Serie A 3. haftasında evinde Milan’ı ağırladı. Maç Milan’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Milan ligin 3. haftasında 3’üncü galibiyetini alarak 9 puanla 1. sırada yer aldı. Roma - Milan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

ROMA - MİLAN MAÇ ÖZETİ

Roma - Milan maç özetini izlemek için

ROMA - MİLAN MAÇ SONUCU

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU

İTALYA SERİE A 3. HAFTA FİKSTÜRÜ




#Roma
#Milan
#İtalya Serie A
#Olivier Giroud
37 dakika önce
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Milan, 10 kişi oynadığı Roma deplasmanından 2-1 galip geldi