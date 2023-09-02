Roma 1-2 Milan Maç Özeti
Roma, İtalya Serie A 3. haftasında evinde Milan’ı ağırladı. Maç Milan’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Milan ligin 3. haftasında 3’üncü galibiyetini alarak 9 puanla 1. sırada yer aldı. Roma - Milan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
ROMA - MİLAN MAÇ ÖZETİ
ROMA - MİLAN MAÇ ÖZETİ
ROMA - MİLAN MAÇ SONUCU
ROMA - MİLAN MAÇ SONUCU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A 3. HAFTA FİKSTÜRÜ
İTALYA SERİE A 3. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Roma
#Milan
#İtalya Serie A
#Olivier Giroud
37 dakika önce