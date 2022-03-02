Rusya'nın nükleer silah kullanması dünyanın sonunu mu getirecek?

Rusya'nın, Ukrayna savaşı nedeniyle Başkan Putin'in özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdiği nükleer silah envanterinde 6 bin 255 başlık bulunduğu tahmin ediliyor. Batı Bloku'nun elinde bulunan 6 bin 65 nükleer silahın 5 bin 550'sinin ABD, 290'ının Fransa, 225'inin de İngiltere'nin elinde olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Genelkurmay Başkanı Nikolay Makarov, ulusal güvenliğe yönelik yakın bir tehdit algılamaları durumunda nükleer silah kullanabilecekleri uyarısında bulundu.

Makarov'un bu açıklamasının ardından akıllara 'Rusya'nın nükleer silah kullanması durumunda dünyada neler olabileceğine' dair soruları getirdi.

"DÜNYANIN SONU OLUR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun nükleer caydırıcı güçleri için özel savaş görevi durumuna geçmesi emri vermesi üzerine gözler bu ülkenin nükleer silahları ve hipersonik füzelerine çevrildi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Rusya'nın nükleer silah kullanması dünyanın sonu demek olur. Dünya Holokost'ta olanların tekrarlanmasını istemiyorsa müdahale etmek zorunda" açıklamalarında bulundu.

RUSYA’NIN ELİNDEKİ NÜKLEER SİLAHLAR NELER?

Putin'in özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdiği nükleer silah envanterinde 6 bin 255 başlık bulunduğu tahmin ediliyor. Batı Bloku'nun elinde bulunan 6 bin 65 nükleer silahın 5 bin 550'sinin ABD, 290'ının Fransa, 225'inin de İngiltere'nin elinde olduğu belirtiliyor.

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NÜKLEER CAYDIRICI GÜÇ NEDİR?

Nükleer caydırıcılık, Soğuk Savaş döneminde nükleer silahların kullanımı ile ilgili bir askerî stratejidir. Nükleer silahların yüksek yıkıcı gücünden dolayı bu nükleer silaha sahip bir güç sürpriz bir saldırıyla yok olmasına karşı korunması koşuluyla daha güçlü bir düşmanı caydırabilmektedir.

RUSYA’NIN NÜKLEER SİLAHLARI

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 1949'da ilk kez nükleer silah denemesi yaptı ve ABD'nin ardından dünyada nükleer silaha sahip ikinci ülke oldu. Bu iki ülke arasındaki yarış nedeniyle 1980'li yıllarda SSCB'nin nükleer silah sayısı 40 bini aştı. SSCB'nin dağılması ve Washington ile Moskova arasında imzalanan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları sayesinde bu sayı hızla gerilese de Rusya hala dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke konumunda.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) geçen yıl yayımladığı verilere göre, Rusya, 6 bin 255 nükleer başlıkla dünyada ilk sırada yer alıyor.

Rusya yönetiminin sahip olduğu nükleer silahların sayısında 2020'ye oranla geçen yıl 120 adet azalma oldu. Rusya'nın 1800 konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı bulunuyor.

RUSYA'NIN SÜPERSONİK FÜZELERİ

Rusya süpersonik füze sisteminde oldukça etkin. Ruslar, SSCB döneminden itibaren kısa ve orta menzilli süpersonik füzelerin yanı sıra kıtalararası uçuş yapabilen süpersonik füzeler geliştiriyor.

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Rusya, P-800, Oniks gibi pek çok türde ve sayıda süpersonik füze üretirken, nükleer enerjiyle çalışabilen ve nükleer başlık taşıyan kıtalararası seyir füzesi 9M730 Burevestnik, Rusların en stratejik silahlarından biri olarak kabul ediliyor.

Rusya'nın denizden ve karadan fırlatılabilen ve yaklaşık 1000 kilometre menzile erişebilen Tsirkon füzesi, Mach 4,5 ile Mach 6 arasında yüksek süpersonik ila hipersonik hızlara ulaşmayı hedefliyor.

Öte yandan, Rusya’nın Hindistan ile ortak geliştirdiği BrahMos I adlı süpersonik füze, alanının en iyilerinden biri olarak görülüyor.

Ses hızının üç katına (Mach 3) çıkabilen ve 290 kilometre menzili bulunan BrahMos I, Rusya'nın Oniks füzesinin bir uyarlaması. 300 kilograma kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen BrahMos I, havadan, denizaltından ve gemiden fırlatılabiliyor.

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Rusya'nın elindeki bir başka dikkat çekici hipersonik füze ise Kinjal. Moskova yönetimi Kinjal hipersonik füzesinin tanıtımını 2018'de yapmıştı.

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