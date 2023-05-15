Sadullah Ergin kazandı mı Meclis’e girdi mi?

Yeniden Refah Partisi bu seçimin en favori partilerinden biri oldu. Cumhur İttifakı içinde yer alan YRP, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı desteklerken, milletvekili seçiminde ise kendi logosu ile seçimlere girdi. Partinin oy sayısı 1.5 milyonu geçti. Bu sonuçla, 5 milletvekili çıkarmayı garantiledi. Peki Yeniden Refah Partisi hangi ilde milletvekili çıkardı? İşte Yeniden Refah Partisi milletvekili isimleri.