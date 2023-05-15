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Sadullah Ergin CHP listesinden milletvekilliğini kazandı mı?

Deva Partisi, 2023 seçimlerinde CHP listesi altında seçimlere girdi. CHP Ankara 1. bölge 1. sırada aday gösterilen ancak gelen tepkiler sonrası 4. sıraya çekilen Sadullah Ergin'in seçim sonuçlarına göre milletvekili olup olmadığı sorgulanıyor. Kesin olmayan sonuçları göre CHP Ankara’da yüzde 30,6 oranına oy aldı ve 13 milletvekili çıkardı. Ankara seçim sonuçlarına göre Sadullah Ergin Meclis’e girdi. İşte CHP'nin Ankara'da kazanan milletvekilleri isim listesi.

12:02 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sadullah Ergin

Sadullah Ergin

Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. YSK Başkanı Yener, saat 09.45 itibarıyla cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,40, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,96, Sinan Oğan'ın yüzde 5,2 ve Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy oranına sahip olduğunu bildirdi.

CHP listelerinden seçimlere giren Deva Partisi’nin Ankara 1. bölge 4. sıra adayı Sadullah Ergin’in listeye girmesi büyük tepkiye neden olmuştu. Seçim sonuçlarına göre Sadullah Ergin’in CHP listelerinden milletvekili seçilip seçilmediği araştırılıyor.

Sadullah Ergin kazandı mı Meclis’e girdi mi?

Ergin'in Meclis'e girip giremeyeceği en çok merak edilen konuların başında geliyordu. Ankara'da açılan sandık oranı yüzde 100'e ulaştı ve herkesin merak ettiği soru yanıt buldu. İşte
2023 Ankara Milletvekili seçim sonuçlarına göre partilerin kazanan milletvekilleri isim listesi
#Sadullah Ergin
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