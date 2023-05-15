Sadullah Ergin kazandı mı Meclis’e girdi mi?

Sadullah Ergin
Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. YSK Başkanı Yener, saat 09.45 itibarıyla cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,40, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,96, Sinan Oğan'ın yüzde 5,2 ve Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy oranına sahip olduğunu bildirdi.
CHP listelerinden seçimlere giren Deva Partisi’nin Ankara 1. bölge 4. sıra adayı Sadullah Ergin’in listeye girmesi büyük tepkiye neden olmuştu. Seçim sonuçlarına göre Sadullah Ergin’in CHP listelerinden milletvekili seçilip seçilmediği araştırılıyor.