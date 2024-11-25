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Samsun’da okullar tatil mi? Öğrencilerin gözü kulağı valilik açıklamasında

Samsun’da okullar tatil mi? Öğrencilerin gözü kulağı valilik açıklamasında

18:1425/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Samsun'da yarın okullar tatil mi?
Samsun'da yarın okullar tatil mi?

Samsun'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği verilmişti. Bugün kar tatili yapan öğrenciler yarın okul olup olmadığına yönelik son dakika açıklamalara odaklandı. Peki Samsun’da yarın okul var mı? 26 Kasım Salı Samsun’da okullar tatil mi?

Samsun’da etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Bugün izin yapan öğrenciler, Samsun Valiliğinden yarın okullar tatil açıklaması gelip gelmediğini merak ediyor. Peki Samsun’da yarın okul var mı? 26 Kasım Salı Samsun’da okullar tatil mi?

SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

26 Kasım Salı günü Samsun'da kar yağışının sürmesi bekleniyor. 25 Kasım Pazartesi günü okullara 1 günlük ara verilmişti. Samsun Valiliği tarafından yarın için henüz okul tatil açıklaması gelmedi. Akşam saatlerinde derslere ara verileceğine dair açıklama gelmesi halinde haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz.


#Samsun
#Samsun Valiliği
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Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 26 Kasım son dakika kar tatili haberleri