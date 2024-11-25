Samsun’da etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Bugün izin yapan öğrenciler, Samsun Valiliğinden yarın okullar tatil açıklaması gelip gelmediğini merak ediyor. Peki Samsun’da yarın okul var mı? 26 Kasım Salı Samsun’da okullar tatil mi?