Samsun’da etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Bugün izin yapan öğrenciler, Samsun Valiliğinden yarın okullar tatil açıklaması gelip gelmediğini merak ediyor. Peki Samsun’da yarın okul var mı? 26 Kasım Salı Samsun’da okullar tatil mi?
26 Kasım Salı günü Samsun'da kar yağışının sürmesi bekleniyor. 25 Kasım Pazartesi günü okullara 1 günlük ara verilmişti. Samsun Valiliği tarafından yarın için henüz okul tatil açıklaması gelmedi. Akşam saatlerinde derslere ara verileceğine dair açıklama gelmesi halinde haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz.