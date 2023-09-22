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Antalyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Samsunspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airline Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Samsunspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan ve son üç karşılaşmayı gol atamadan kaybeden Antalyaspor, ligde bu maçla birlikte bir çıkış yakalamak istiyor. 1996/97 sezonundan bu yana Antalyaspor'a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kaybetmeyen Samsunspor ise ligde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki, Antalyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

17:39 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Antalyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Antalyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Nuri Şahin göreve geldikten sonra Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı 11 maçın sadece birini kaybeden Antalyaspor, tek mağlubiyetini geçen sezon Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmada aldı. Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kaybeden Samsunspor, Antalyaspor deplasmanından galibiyetle dönerek bir çıkış yakalamak istiyor. Peki, Antalyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

SAMSUNSPOR’UN MAÇI NE ZAMAN BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Samsunspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00
’de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Maç
beIN SPORTS 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

4 Rick Van Drongelen

16 Marc Bola

7 Moryke Fofana

8 Soner Aydoğdu

11 Emre Kılınç

13 Flavien Tait

17 Kingsley Schindler

21 Carlo Holse

22 Yunus Emre

14 Landry Dimata

ANTALYASPOR

1 Helton Leite

7 Bünyamin Balcı

11 Güray Vural

21 Ömer Toprak

89 Veysel Sarı

6 Erdal Rakip

8 Dario Saric

17 Erdoğan Yeşilyurt

22 Sander Van de Streek

9 Adam Buksa

10 Sam Larsson

SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ


Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı sırtladı: Galatasaray 4-2 Samsunspor | ÖZET
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı sırtladı: Galatasaray 4-2 Samsunspor | ÖZET

Trendyol Süper Lig 5. haftasında son şampiyon Galatasaray evinde Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 4-2'lik skorla Galatasaray oldu. Kerem Aktürkoğlu 2 gol kayderek galibiyette büyük rol oynadı. İlk yarısı 3-0 biten maçta Samsunspor 2. yarıya hızlı başladı ve 2 gol buldu. Emre Kılınç'la 3. gol şansını kaçıran kırmızı-beyazlılar yeni transfer Hakim Ziyech ve Mauro Icardi iş birliğiyle 4. golü buldu ve maç 4-2 tamamlandı. Galatasaray bu sonuçla birlikte ligde puanını 10'a çıkararak maç eksiğiyle 1. sırada yer aldı. Galatasaray - Samsunspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.










#Samsunspor
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig
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