Trendyol Süper Lig 5. haftasında son şampiyon Galatasaray evinde Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 4-2'lik skorla Galatasaray oldu. Kerem Aktürkoğlu 2 gol kayderek galibiyette büyük rol oynadı. İlk yarısı 3-0 biten maçta Samsunspor 2. yarıya hızlı başladı ve 2 gol buldu. Emre Kılınç'la 3. gol şansını kaçıran kırmızı-beyazlılar yeni transfer Hakim Ziyech ve Mauro Icardi iş birliğiyle 4. golü buldu ve maç 4-2 tamamlandı. Galatasaray bu sonuçla birlikte ligde puanını 10'a çıkararak maç eksiğiyle 1. sırada yer aldı. Galatasaray - Samsunspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.