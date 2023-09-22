Antalyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Samsunspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Nuri Şahin göreve geldikten sonra Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı 11 maçın sadece birini kaybeden Antalyaspor, tek mağlubiyetini geçen sezon Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmada aldı. Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kaybeden Samsunspor, Antalyaspor deplasmanından galibiyetle dönerek bir çıkış yakalamak istiyor. Peki, Antalyaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
SAMSUNSPOR’UN MAÇI NE ZAMAN BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?
SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
4 Rick Van Drongelen
16 Marc Bola
7 Moryke Fofana
8 Soner Aydoğdu
11 Emre Kılınç
13 Flavien Tait
17 Kingsley Schindler
21 Carlo Holse
22 Yunus Emre
14 Landry Dimata
ANTALYASPOR
1 Helton Leite
7 Bünyamin Balcı
11 Güray Vural
21 Ömer Toprak
89 Veysel Sarı
6 Erdal Rakip
8 Dario Saric
17 Erdoğan Yeşilyurt
22 Sander Van de Streek
9 Adam Buksa
10 Sam Larsson
SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR CANLI SKOR
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ