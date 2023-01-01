Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. haftasında evinde Samsunspor'u konuk etti. İlk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Kırmızı-beyazlı ekip ikinci yarıya hızlı başladı ve skoru 3-2'ye getirdi. Maçta son sözü Mauro İcardi söyledi ve Galatasaray maçı 4-2 kazandı. Galatasaray golleri Kerem Aktürkoğlu (2), Abdülkerim Bardakçı ve Mauro Icardi'den geldi. Samsunspor'da ise yeni transfer Landry Dimata ve Carlo Holse golleri kaydetti. Galatasaray - Samsunspor maç özeti haberimizde.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU VE İSTATİSTİKLERİ

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TRENDYOL SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Kerem Aktürkoğlu, ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray’ın Samsunspor ile evinde oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, iki gol kaydetti.

Mücadelenin 7. dakikasında sağ taraftan Dries Mertens’in pasında ceza sahası içinde Kerem, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 29. dakikada yine Mertens’in sağ taraftan ortasında Kerem’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Başarılı futbolcu, Abdülkerim Bardakcı’nın golünde de asist yaptı.Ligde Gaziantep FK maçından da golü bulunan 24 yaşındaki futbolcu gol sayısını 3’e çıkardı. Milli futbolcu, Olimpija Ljubljana müsabakasında da bir gol atmıştı.

Mücadeleye 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 85. dakikada yerini Halil Dervişoğlu’na bıraktı.

Galatasaray, Süper Lig’deki yenilmezliğini 10 maça çıkardı

Galatasaray, Samsunspor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Samsunspor’u 4-2’lik skorla mağlup etti ve yenilmezliğini sürdürdü.

Süper Lig’de son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında yaşayan sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 10 mücadelede rakiplerine sadece 1 maçta puan kaybetti. Cimbom geride kalan mücadelelerde 9 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.

Maç sonu 3’lüsü Hakim Ziyech’ten

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Samsunspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Samsunspor’u 4-2’lik skorla yendi.

Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Müsabakada ilk kez Galatasaray formasını giyen ve Mauro Icardi’nin golünde asist de yapan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, kale arkasında tribünlere giderek taraftarlara 3’lü çektirdi.











