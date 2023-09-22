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Galatasaray Trendyol 1. Lig’de bu hafta kimle oynuyor?

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Başakşehir ile oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, evinde en son 2019 yılında yenildi. 10 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray liderlik yarışında hata yapmak istemiyor. Peki, Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman? İşte maç detayları.

16:22 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 6. haftasında deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Çağdaş Atan ilk maçında 2. maçında zorlu rakibi karşısında 2. galibiyetini elde etmek istiyor. Galatasaray ise 6. haftada zirve yarışında yara almadan yoluna devam etmek için sahaya çıkacak. Peki, Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

GALATASARAY’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Galatasaray Başakşehir FK ile karşılaşacak.
23 Eylül Cumartesi saat 20.00
’de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> İstanbul Başakşehir'in Süper Lig tarihinde Galatasaray'dan (15) daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Fenerbahçe (16). Sarı-kırmızılılar ile oynadığı son yedi karşılaşmayı kazanamayan Boz Baykuşlar, bu rekabette daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı (7 maç; Aralık 2007-Eylül 2010).

> İstanbul Başakşehir'e konuk olduğu son üç Süper Lig maçında gol yemeyen Galatasaray (2G 1B), son karşılaşmada lig tarihinde bir İstanbul deplasmanındaki en farklı galibiyetini elde etti (7-0; Kasım 2022). Sarı-kırmızılılar bu deplasmanda üst üste 2+ galibiyet aldığı tek süreci ilk üç ziyaretinde yaşadı (3G; Nisan 2008-Mayıs 2010).

> Bu sezon evinde oynadığı ilk iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden İstanbul Başakşehir (0-1 vs Konyaspor & 0-2 vs Fatih Karagümrük), lig tarihinde iç sahada çıktığı ilk üç karşılaşmada puan alamadığı ya da gol atamadığı bir sezon yaşamadı.

> 2023/24 Süper Lig sezonunda çıktığı iki deplasman maçında da gol yemeyen Galatasaray (3-0 vs Gaziantep FK & 0-0 vs Kayserispor), lig tarihinde beşinci kez bir sezondaki ilk üç dış saha karşılaşmasında kalesini gole kapamayı hedefliyor (2022/23, 1991/92, 1974/75 & 1959).

> İstanbul Başakşehir'in başında Süper Lig'deki ilk maçını kazanan Çağdaş Atan (2-0 vs İstanbulspor), kulüp tarihinde Emre Belözoğlu'ndan (2G) sonra en üst ligdeki ilk iki karşılaşmasını kayıpsız geçen ikinci teknik direktör olmayı hedefliyor.

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ


Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı sırtladı: Galatasaray 4-2 Samsunspor | ÖZET
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı sırtladı: Galatasaray 4-2 Samsunspor | ÖZET

Trendyol Süper Lig 5. haftasında son şampiyon Galatasaray evinde Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 4-2'lik skorla Galatasaray oldu. Kerem Aktürkoğlu 2 gol kayderek galibiyette büyük rol oynadı. İlk yarısı 3-0 biten maçta Samsunspor 2. yarıya hızlı başladı ve 2 gol buldu. Emre Kılınç'la 3. gol şansını kaçıran kırmızı-beyazlılar yeni transfer Hakim Ziyech ve Mauro Icardi iş birliğiyle 4. golü buldu ve maç 4-2 tamamlandı. Galatasaray bu sonuçla birlikte ligde puanını 10'a çıkararak maç eksiğiyle 1. sırada yer aldı. Galatasaray - Samsunspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.





#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#Başakşehir
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