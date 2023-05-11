Şanlıurfa Birecik Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Şanlıurfa Birecik Hakkında Bilgi

Şanlıurfa'nın güneyinde yer alan Birecik ilçesi, Fırat Nehri kıyısında kurulmuş bir ilçedir. Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile önemli bir yerleşim yeridir. Birecik ilçesi, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca önemli bir geçiş noktası olmuştur. İpek Yolu'nun da üzerinde yer aldığı Birecik, ticari açıdan da büyük önem taşımaktadır.

Tarihi olarak bölgede yerleşim, M.Ö. 3000'lere kadar uzanmaktadır. İlk çağlardan beri Mezopotamya ve Anadolu arasında önemli bir ticaret merkezi olarak kullanılan Birecik, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçenin adı, Arapça "Biracik" kelimesinden gelmektedir ve "tek damla" anlamına gelmektedir.

Birecik'in coğrafi yapısı da oldukça zengindir. İlçe, Fırat Nehri'nin doğu kıyısında yer almakta ve Suriye sınırına yakın bir konumdadır. İlçenin yüzölçümü 1.519 kilometrekaredir. Bölgenin iklimi sıcak ve kuraktır. Yaz ayları oldukça sıcak geçerken, kışın ise ılık bir hava hakimdir.

Birecik'in merkezinde yer alan mahalleler şunlardır: Ahmet Yesevi, Alparslan, Atatürk, Bağlar, Bahçelievler, Barış, Başak, Cengiz Topel, Cumhuriyet, Dağgeçit, Dere, Dumlupınar, Fevzi Çakmak, Gaziler, Gazi Süleyman Paşa, Hacı İsmail, Halil İnalcık, Hamidiye, Hürriyet, İnönü, Kazım Karabekir, Kırkpınar, Köprübaşı, Mithatpaşa, Sarıgöl, Şehitlik, Şemsi Tebrizi, Yeni, Yenişehir ve Zafer.

Güncel olarak Birecik nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 92.835'tir. Nüfusun çoğunluğu Türk, Kürt ve Arap etnik kökenlerinden oluşmaktadır. Tarım ve hayvancılık ilçenin ekonomik kaynakları arasında önemli yer tutarken, son yıllarda turizm de gelişen sektörler arasındadır. İlçede, Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu ve Birecik Kuş Cenneti gibi önemli turistik yerler bulunmaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KAÇINCI DÖNEM?

2023 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçimlerdir.

BİR KİŞİ İKİ KERE CUMHURBAŞKANI OLABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE BURSA NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 ve Bursa 20 milletvekili çıkaracak.

İTTİFAK İÇİNDEKİ PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI NASIL HESAPLANACAK?

Oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde, ittifakı oluşturan siyasi partilerin milletvekili sayıları, ittifakın aldığı toplam milletvekili sayısının, her partinin aldığı oy oranına göre dağıtılarak hesaplanacak.​​​​​​​











