Şanlıurfa Bozova Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Şanlıurfa Bozova Hakkında Bilgi

Şanlıurfa'nın ilçelerinden biri olan Bozova, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve tarım alanları ile dikkat çeken bir ilçedir. Bozova, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Şanlıurfa'nın kuzeybatısında yer alır ve il merkezine yaklaşık 55 km uzaklıktadır.

Bozova'nın tarihi, eski çağlara kadar uzanır. İlçenin etrafında yapılan kazılarda, Hitit, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle, Bozova'nın tarihi zenginlikleri arasında antik kentler, kaleler, camiler ve tarihi hamamlar yer almaktadır.

Bozova, ilçe merkezi ve 48 köyü ile toplamda 49 mahalleye ayrılmaktadır. Bu mahallelerin bazıları şu şekildedir: Bahçelievler, Çayönü, Cumhuriyet, Çukuryurt, Çakmaklı, Hacı İbrahim, İstiklal, Karakoyunlu, Koçtepe, Küçüksaat, Mimar Sinan, Sancak, Sırat, Yakuplu, Yeni, Yeşilova ve Zeyrekli.

Bozova'nın doğal güzellikleri arasında, geniş tarım arazileri, sulak alanlar ve Göksu Nehri'nin oluşturduğu doğal set gölü yer almaktadır. İlçe ayrıca, sahip olduğu doğal kaynaklar ve tarım alanları ile bölgede önemli bir konuma sahiptir.

Günümüzde Bozova'nın nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 67.674'tür. İlçenin nüfusu, tarım, hayvancılık ve ticaret sektöründeki gelişmelerle paralel olarak hızla artmaktadır. Ayrıca, ilçenin genç nüfusu ve göç alanlarından gelen nüfus da nüfus artışına katkı sağlamaktadır.

Bozova, tarihi, kültürel, doğal ve tarımsal zenginlikleri ile Şanlıurfa'nın en önemli ilçelerinden biridir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

2018 GENEL SEÇİMLERİNDE YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEÇMEN SAYISI KAÇTI?

2018 Genel Seçimlerinde yurt içi seçmen sayısı 56.322.632, yurt dışı seçmen sayısı ise 3.044.837'dir. Toplam 59.367.469 seçmen bulunmaktaydı. 51.197.959 seçmen tarafından oy kullanıldı.

2018 GENEL SEÇİMLERİNDE ADAY OLAN PARTİLER

Yüksek Seçim Kurulu, 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan açıklama ile seçimlere on partinin katılabileceğini ilan etti. 25 Nisan 2018 tarihinde de Hür Dava Partisi'nin itirazını kabul ederek seçime katılabileceğine karar verdi. 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılan kura sonucu siyasi parti ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerini belirledi. Büyük Birlik Partisi seçime Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden, Demokrat Parti ise İYİ Parti listelerinden gireceğini açıkladı. Bağımsız Türkiye Partisi, 21 Mayıs 2018'de seçime katılmama kararı aldığını duyurdu. Hür Dava Partisi 85, diğerleri 87 seçim bölgesinden katılım sağladI.

2018 genel seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Vatan Partisi, Hüda- Par yer alıyordu.

HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi. İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.











