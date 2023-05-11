Şanlıurfa Harran Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Şanlıurfa Harran Hakkında Bilgi

Şanlıurfa ilinin ilçelerinden biri olan Harran, tarihi ve kültürel dokusuyla dikkat çekmektedir. Harran, tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olmuş ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Tarihçe

Harran, tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olmuştur. İlk olarak Hititler'in hakimiyeti altına giren Harran, daha sonra Asurlular, Babilliler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Abbasiler ve Emeviler gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İslam döneminde ise Harran, İslam kültürünün önemli merkezlerinden biri olmuştur. 13. yüzyılda Moğol istilasına uğrayan Harran, bu dönemde büyük bir yıkıma uğramıştır.

Coğrafya

Harran ilçesi, Şanlıurfa iline bağlı bir ilçedir. İlçenin yüzölçümü 2.322 km²'dir. İlçenin doğusunda Akçakale ilçesi, batısında Şanlıurfa merkez ilçesi, kuzeyinde Viranşehir ilçesi, güneyinde ise Suriye sınırı bulunmaktadır. Harran, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda yer almaktadır. İlçenin iklimi, sıcak ve kurak bir iklimdir.

Mahalleler

Harran ilçesi, toplamda 13 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

Adaklı Mahallesi

Bozova Mahallesi

Büyükşehir Mahallesi

Ceylanpınar Mahallesi

Derince Mahallesi

Gölpınar Mahallesi

Güvendik Mahallesi

İkizce Mahallesi

Kozluca Mahallesi

Saray Mahallesi

Seyitli Mahallesi

Yalınkaya Mahallesi

Yayvantepe Mahallesi

Nüfus

Harran ilçesinin 2021 yılı nüfusu, TÜİK verilerine göre 70.452'dir. İlçe nüfusunun çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Ayrıca Harran Üniversitesi, ilçenin önemli bir eğitim kurumu olarak hizmet vermektedir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

24 HAZİRAN 2018 YURTDIŞI SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY DAĞILIMI

24 Haziran seçim sonuçlarına göre toplam oyların yüzde 52,38’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Norveç, Almanya, Fransa, Cezayir ve Avustralya gibi ülkelerde oyların çoğunluğunu alarak ilk sırada yer aldı. Erdoğan yüzde 74’lük oy oranıyla Belçika ve Hollanda en çok oy aldığı ülkeler oldu. Diğer cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Irak’ta yüzde 44,2 ve Japonya’da yüzde 39,6 oy ile ilk sırada yer aldı.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE YURT DIŞINDA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?

2018 seçiminde yurt dışına kayıtlı 3,04 milyon seçmen vardı. Bunların 1,53 milyonu oy kullandı. Seçmenlerin neredeyse yarısı Almanya’da (1,44 milyon) idi. Fransa’da 341 bin, Hollanda’da 260 bin seçmen kayıtlıydı.















