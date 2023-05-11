Şanlıurfa Karaköprü Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Şanlıurfa Karaköprü Hakkında Bilgi

Şanlıurfa ilinin merkez ilçelerinden biri olan Karaköprü, şehrin kuzeybatısında yer almaktadır. İlçenin tarihi oldukça eski dönemlere kadar uzanmaktadır ve bu nedenle zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Karaköprü, ayrıca Şanlıurfa'nın en kalabalık ilçelerinden biridir ve son yıllarda hızlı bir nüfus artışı yaşamaktadır.

Tarihi:

Karaköprü ilçesi, tarihi Harran bölgesine yakın bir konumda yer almaktadır. İlçede yapılan arkeolojik kazılar, bölgenin tarihinin Neolitik Dönem'e kadar uzandığını göstermektedir. Karaköprü, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçe sınırları içerisinde yer alan Eyyübiye Medresesi, Memlükler döneminde inşa edilmiş ve bugüne kadar iyi korunmuştur. Ayrıca, Karaköprü'nün yakınlarında yer alan Balıklıgöl, Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı olayın gerçekleştiği yer olarak kabul edilmektedir.

Coğrafi:

Karaköprü, Şanlıurfa ilinin kuzeybatısında yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 313 kilometrekaredir. Şanlıurfa şehir merkezine 6 kilometre uzaklıkta olan Karaköprü, Adıyaman ve Gaziantep illeri ile komşudur. İlçe, doğusunda Fırat Nehri, batısında ise Birecik Baraj Gölü ile sınırlanmıştır. Karaköprü'nün genellikle düzlük arazisi vardır ve sulak alanları, meraları ve tarım arazileri ile kaplıdır.

Mahalleleri:

Karaköprü ilçesi, 37 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; Akçakale, Alaybey, Altınova, Arif Bey, Atatürk, Bahçelievler, Barbaros, Cevahir, Cumhuriyet, Çamlık, Demokrasi, Dumlupınar, Esentepe, Fatih, Gazi, Güneşli, Gürsöğüt, İncirli, İsmet Paşa, Kışla, Kuzeytepe, Mehmet Akif, Mithatpaşa, Mürşitpınar, Özgür, Recep Tayyip Erdoğan, Refah, Seyrantepe, Şanlıurfa, Şehit Nihat Kanbur, Şehitkâmil, Turgut Özal, Uğur Mumcu, Ulubatlı Hasan, Yenişehir, Yeşildirek ve Yeşilyurt mahalleleridir.

Karaköprü ilçesi, Şanlıurfa'nın en büyük ilçelerinden biridir. 2021 yılı nüfus verilerine göre ilçe nüfusu 468.492'dir. Bu nüfusun %49,2'si erkek, %50,8'i ise kadınlardan oluşmaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

KULLANILMAYAN OYLAR NE OLUR?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

GEÇERSİZ OY NE OLUR?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI NASIL ALINIR?

Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.







