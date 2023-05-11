Şanlıurfa Siverek Seçim Sonuçları 2023

Şanlıurfa Siverek Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Şanlıurfa Siverek Hakkında Bilgi

Şanlıurfa ilinin en büyük ilçelerinden biri olan Siverek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. İl merkezine 80 kilometre uzaklıkta olan ilçe, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bugün de zengin tarihi ve kültürel dokusuyla dikkat çeken Siverek, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkmaktadır.

Tarihçe

Siverek'in tarihi, MÖ 3000'lere kadar uzanmaktadır. Hititler, Asurlular, Persler, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyet, ilçede hüküm sürmüştür. Osmanlı döneminde, Siverek bir kaza merkezi haline getirilmiştir. Cumhuriyet döneminde ise ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Coğrafya

Siverek, Şanlıurfa ilinin güneydoğusunda yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 2.690 kilometrekaredir. İlçe toprakları, doğuda Cizre, batıda Harran, kuzeyde Viranşehir ve Bozova, güneyde ise Mardin il sınırları ile çevrilidir. İlçenin en önemli doğal kaynakları arasında Fırat Nehri, Göksu ve Karasu gibi akarsular, Gölbasi, Buzluk Mağarası, Hazar Gölü ve Ulubey Kanyonu gibi doğal güzellikler yer almaktadır.

Mahalleler

Siverek'in toplam 160 mahallesi bulunmaktadır. Bu mahallelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: Ağıllı, Akçakale, Aktaş, Aluç, Armutlu, Avşar, Aydınlar, Bahçelievler, Başak, Başören, Başpınar, Bayırköy, Beşevler, Beyazkent, Beyler, Büyükakça, Çağlayan, Çal, Çamlıca, Çaybaşı, Çiftlik, Çıkrıkçı, Çömlekçi, Çörgüçük, Çukurca, Dallıkavak, Damlacık, Değirmendere, Deliler, Dikili, Dilekkaya, Dokuzlar, Elbiseli, Emirler, Emrullah, Esenyurt, Eyüp Sultan, Fırat, Geçitli, Gökçe, Gölbaşı, Gönüllü, Gözpınar, Güney, Güzelyurt, Hacıobası, Hacısultan, Halilpaşa, Hamidiye, Haruniye, Hasanağa, Hatunsarayı, Hocakoçhisar, Hocazade, Hürriyet, İncesu, İnci, İsakçelebi, İspence, Kalem, Kaletepe, Kalkankale.

Şanlıurfa Siverek ilçesi, 2021 yılı verilerine göre 266.390 kişilik nüfusa sahiptir. İlçe, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. 15 mahalleden oluşan ilçenin yüzölçümü ise 2.951 km²'dir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI ALINDIKTAN KAÇ GÜN SONRA SEÇİM YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.

SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI ALINIRSA, MEVCUT CUMHURBAŞKANININ GÖREVİ DEVAM EDER Mİ?

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun, "Seçim sistemi ve uygulanması"nı düzenleyen 4. maddesinin 4. fıkrası, "Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması veya seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hallerinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder." hükmünü içeriyor. ​​​​​​​







