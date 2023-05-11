Şanlıurfa Viranşehir Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Şanlıurfa Viranşehir Hakkında Bilgi

Şanlıurfa ilinin güneydoğusunda yer alan Viranşehir ilçesi, tarihi bir geçmişe sahip olan bir ilçedir. Nüfus açısından ilin en kalabalık ilçelerinden biri olan Viranşehir'in tarihi, 4. yüzyıla kadar uzanır. İlçe, Roma İmparatorluğu döneminde birçok kez ele geçirilmiş ve yıkılmıştır. İslam dönemi boyunca da bölgenin fethi için çeşitli savaşlar yapılmıştır. Daha sonra Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemlerinde Viranşehir önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir.

Coğrafi olarak ilçe, Fırat Nehri'nin güneyinde yer almaktadır ve Şanlıurfa il merkezine 100 km uzaklıktadır. İlçe toprakları genel olarak düzlüklerden oluşur. İklimi çöl iklimine yakındır ve yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlıdır.

Viranşehir ilçesinin toplam 141 mahallesi bulunmaktadır. En kalabalık mahallesi nüfus açısından Şehitlik Mahallesi'dir. İlçede ayrıca Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen ve merkezde yer alan 8 adet semt bulunmaktadır.

2021 yılı TÜİK verilerine göre Viranşehir'in nüfusu 232.422'dir. Nüfusun çoğunluğu Türkmen, Kürt ve Arap kökenlidir. İlçenin ekonomisi tarım, hayvancılık, sanayi ve ticarete dayalıdır.

Özellikle pamuk, buğday, arpa, mercimek ve nohut gibi tarım ürünleri yetiştirilmektedir. İlçede ayrıca sanayi sektörü de gelişmiştir ve özellikle tekstil, gıda ve metal işleme gibi sektörlerde faaliyet gösteren birçok fabrika bulunmaktadır.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

NÜFUS CÜZDANI BULUNMAYAN SEÇMEN OY KULLANABİLECEK Mİ?

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI BULUNMASI ŞART MI?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.







