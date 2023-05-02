|
Seçim

14 Mayıs’ı 4 uluslararası kuruluş izleyecek

Seçimleri izlemek üzere gözlemci heyeti gönderecek olan kuruluşların; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) olduğu öğrenildi.

Yusuf Özdemir
04:00 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

14 Mayıs 2023’te Türkiye’de yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne yurt dışından da yoğun ilgi var. Diplomatik kaynaklara göre, yurt dışında faaliyet yürüten 4 uluslararası kuruluş, Türkiye’deki seçimleri izlemek için heyet gönderecek. Seçimleri izlemek üzere gözlemci heyeti gönderecek olan kuruluşların; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) olduğu öğrenildi. Gözlemciler, kampanya sürecindeki siyasi iklim, basın özgürlüğü, oy kullanımı, sandıkların açılması, oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi gibi seçim güvenliğini ilgilendiren hususları gözlemleyecekler.




#AGİT
#AKPM
#TÜRKPA
#KEİPA
#Oy Sayımı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.