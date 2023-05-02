14 Mayıs’ı 4 uluslararası kuruluş izleyecek

14 Mayıs 2023’te Türkiye’de yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne yurt dışından da yoğun ilgi var. Diplomatik kaynaklara göre, yurt dışında faaliyet yürüten 4 uluslararası kuruluş, Türkiye’deki seçimleri izlemek için heyet gönderecek. Seçimleri izlemek üzere gözlemci heyeti gönderecek olan kuruluşların; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) olduğu öğrenildi. Gözlemciler, kampanya sürecindeki siyasi iklim, basın özgürlüğü, oy kullanımı, sandıkların açılması, oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi gibi seçim güvenliğini ilgilendiren hususları gözlemleyecekler.