Rize'de seçim sonuçları belli oldu.
Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Seçim sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde geri sayım sona erdi.
Milyonlar sandığa gitti
14 Mayıs Pazar günü genel seçimler kapsamında milyonlarca kişi vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başında gitti. Seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi olan Rize'de çıkan oylar merak konusu oldu.
Rize'de seçime katılım oranı yüzde 89 olarak açıklandı. Toplamda 265 bin 362 seçmen oy kullandı. Rize'de açılan sandık oranı yüzde 69.