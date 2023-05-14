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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'nin seçim sonuçları açıklandı

Türkiye'de tarihi seçim heyecanı yaşandı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sabah saat 08.00'de başlayan Cumhurbaşkanı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan yarışırken, milletvekili seçimi için de 24 parti parlamento seçimi için yarıştı. En çok sorgulanan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi olan Rize oldu.

18:41 . 14/05/2023 Pazar
AA
Rize'de seçim sonuçları belli oldu.

Rize'de seçim sonuçları belli oldu.

Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Seçim sonrası YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde geri sayım sona erdi.


Milyonlar sandığa gitti


14 Mayıs Pazar günü genel seçimler kapsamında milyonlarca kişi vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başında gitti. Seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi olan Rize'de çıkan oylar merak konusu oldu.


Rize'de seçime katılım oranı yüzde 89 olarak açıklandı. Toplamda 265 bin 362 seçmen oy kullandı. Rize'de açılan sandık oranı yüzde 69.



14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...

Muğla Seçim Sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Muğla Seçim Sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Muğlalılar sandık başına gitti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken Meclis seçimlerinde 24 siyasi parti yarıştı. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. Muğla'da 805.527 seçmen 2.436 sandıkta oy kullandı. YSK verilerine göre Muğla 7 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, 2023 seçimlerinde Muğla'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Muğla milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Muğla seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Hatay Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Hatay Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları
Hatay Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Hatay Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları

2023 Hatay seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları ve sandık sonuçları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları için oy verme işlemi saat 17.00’de sona eriyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy verme işleminin sona ermesiyle 14 Mayıs Hatay seçim sonuçları ve ilçe oy oranları YSK tarafından açıklanıyor. Hatay Cumhur İttifakı oy oranı, Millet ve ATA İttifakı oy oranları da belli olacak. Hatay AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, diğer partilerin oy oranları ve çıkardıkları milletvekili listesi anbean Yeni Şafak’ta. İnteraktif Akdeniz Bölgesi Hatay seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında CANLI HARİTA olarak yayınlanacak.

Gaziantep Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Gaziantep İttifak ve Parti Oy Oranları Milletvekilleri
Gaziantep Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Gaziantep İttifak ve Parti Oy Oranları Milletvekilleri

2023 Gaziantep seçim sonuçları, Cumhur İttifakı oy oranı, Millet, Emek ve Özgürlük, ATA İttifakı oy oranları ve 28. Dönem milletvekilleri listesi belli oluyor. Oy verme Gaziantep ve tüm Türkiye’de sabah 08.00’de başlayıp 17.000’de sona erecek. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oy pusulaları sayılıyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HÜDA Par, Memleket Partisi, Yeşil Sol Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin aldıkları güncel ilçelere göre oy oranları ve oy sayısı netleşiyor. 14 Mayıs Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gaziantep Cumhurbaşkanı adayı oy oranı ve 28. Dönem Milletvekili seçilen Gaziantep milletvekilleri listeleri Yeni Şafak seçim sayfasında.

Trabzon seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları
Trabzon seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları

Trabzon seçim sonuçları bu ilin seçmeni tarafından yakından takip ediliyor. Trabzonlular 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. 2023 seçimleri için Trabzon’da 611.823 seçmen 2.156 sandıkta oy kullanıldı. YSK verilerine göre Trabzon 6 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Trabzon'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Trabzon milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Trabzon seçim sonuçlarına göre Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Sürmene, Dernekpazarı Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

2023 Denizli Serinhisar Seçim Sonuçları
2023 Denizli Serinhisar Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Denizli Serinhisar seçim sonuçları için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Türkiye, 18 yaşını doldurmuş yaklaşık 65 milyon seçmen oy kullanacak. 08:00’de başlayacak oy verme işlemi saat 17:00’da sona erecek. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasından sonra Ege Bölgesi Denizli Beyağaç seçim sonuçları, cumhurbaşkanı adayları ile partilerin ve ittifakların oy oranları da anlık olarak Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. 2023 Denizli Serinhisar Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın oy oranları, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve ittifakların il il oy oranları ve seçim sonucu için haberimize bakabilirsiniz.

#rize
#seçim 2023
#Recep Tayyip Erdoğan
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Mardin Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları