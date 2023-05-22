AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Herkes haddini bilecek

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli semtinde enerji ürünlerinin üretildiği fabrikayı ziyaret etti. Yıldırım, çalışanlarla bir araya gelip istek ve şikayetlerini dinledi. Yıldırım, oy vermenin bir gönül işi olduğunu belirterek, "Kaybedilecek şeylerin değerini, kaybetmeden bilmek lazım. Kaybettikten sonra değerini bilseniz de bir daha geri getiremiyorsunuz. Adayın biri, 'bahar gelecek' diyor. Bahar geldi zaten; ama benim Bahar anam bir daha geri gelmiyor. Sözle bu ülkenin bir yere gitmesi mümkün değil. Söz uçar eser kalır. 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları, eserleri ile konuşuyor sözleri ile değil. 20 yıl önceki durumla bugünü göz önüne getirin. Bugün hangi memleket, hangi il olursa olsun her yerde Recep Tayyip Erdoğan imzası var" diye konuştu.