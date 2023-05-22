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Seçim

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Herkes haddini bilecek

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bergama Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Binali Yıldırım, Türkiye'nin bölgesinde güçlü olabilmesi için güçlü liderliğe sahip olması gerektiğini söyledi. "Bu seçim parti seçimi değil, bu seçim Türkiye'nin seçimi" diyen Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerine tepki göstererek, "Türkiye'nin bütün dünyaya vermesi gereken bir mesaj var. Bir yandan Tayyip Bey'e 'Diktatör' diyeceksiniz bir yandan da 'Devletten ilişiği kesilen FETÖ'cülerin hepsini iş başı yapacağım, KHK'ları iptal edeceğim' diyeceksiniz. 15 Temmuz'da toprağa verdiğimiz 251 şehidimizin yakınlarına ne söyleyeceksiniz? 40 bin şehit verdik, bölücü PKK terör örgütüne. Bu şehitlerimizin ruhunu incitmeye hakkımız yok. Onun için herkes haddini bilecek. dedi."

16:03 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım

Cudi ve Gabar'da 100 milyar dolar değerinde petrol keşfi yapıldığını kaydeden Yıldırım, "100 milyar dolar. 11 ilimizi 6 Şubat'ta yerle bir eden büyük felaketin sadece parasal faturası. Hiç hesapta olmayan bir şey. Cenabıhak bir kapıyı kapatıyor birini açıyor. 14'ünde seçim oldu, felaketi yaşadığımız illerde 'Siz niye Tayyip Erdoğan'a oy verdiniz?' diye bedduaya başladılar. Allah bunlara akıl fikir versin. Bunlar bizden değil. Bunların Türklüğünden, Müslümanlığından şüphe ederim." dedi.

"Şehitlerimizin ruhunu incitmeye hakkınız yok"

28 Mayıs yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun önemine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu seçim parti seçimi değil, bu seçim Türkiye'nin seçimi. Türkiye'nin bütün dünyaya vermesi gereken bir mesaj var. 14 Mayıs'tan önce adaylar belli oldu. Seçime gidiyoruz. Türkiye'de seçim yapacağız, Kandil'dekiler böyle sürekli ötüyorlar 'Tayyip Erdoğan'ı seçmeyin, Kemal Bey'i seçin. Kemal Bey'i seçerseniz SİHA'lar, İHA'lar, başımızdaki bu belalar defolacak, bölgede özerklik verilecek, T.C. devleti kafamızı inlerimizden çıkaramaz hale getirdi.' FETÖ'cüler ötmeye başladılar, ABD'de, Avrupa'da, her yerde. Kemal Bey ne dedi? 'Ben Demirtaş'ı serbest bırakacağım.' 6-8 Ekim olaylarında, Çukur Olayları'nda 57 masum insanın öldürülmesinin vebali, sorumlusu kim? Bir yandan Tayyip Bey'e 'Diktatör' diyeceksiniz bir yandan da 'Devletten ilişiği kesilen FETÖ'cülerin hepsini iş başı yapacağım, KHK'ları iptal edeceğim' diyeceksiniz. 15 Temmuz'da toprağa verdiğimiz 251 şehidimizin yakınlarına ne söyleyeceksiniz? 40 bin şehit verdik, bölücü PKK terör örgütüne. Bu şehitlerimizin ruhunu incitmeye hakkımız yok. Onun için herkes haddini bilecek."

"30 yaş altı 5 vekilden 4'ü AK Parti'li"

Yıldırım, 14 Mayıs'ta 30 yaş altında 5 adayın milletvekili seçildiğini belirterek, bunlardan 4'ünün AK Parti'den olduğuna dikkati çekti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın İzmir'den seçildiğini, Konya'da 3. sıradan aday olan CHP'nin Gençlik Kolları Başkanı'nın ise seçilemediğini anlatan Yıldırım, "Onu 3. sıraya koyacağına birinci sıraya koy seçilsin. Onu yapmadılar. Kendi bünyelerine aldıkları küçük partilere 37 milletvekili verdiler bedavadan. Sizin Gençlik Kolları Başkanı'nızın 37 milletvekili kadar değeri yok mu?" dedi.

Programa AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti milletvekili seçilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da katıldı.

Yıldırım, Kınık ilçesinden Bergama'ya gelişinde kısa süre önce açılan Bergama Çevre Yolu'nu kullandı. Çalışmalarını sürdüren işçilerle de sohbet eden Yıldırım, onlara tatlı ikram etti.


Binali Yıldırım: Bu seçim artık Türkiye'nin seçimi olmaktan çıktı
Binali Yıldırım: Bu seçim artık Türkiye'nin seçimi olmaktan çıktı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimlerinin bugüne kadar yapılan hiçbir seçime benzemediğini belirten Yıldırım, "Bu seçim artık Türkiye'nin seçimi olmaktan çıktı. Amerika, Avrupa, Orta Doğu herkes bu seçimle ilgileniyor. Merak ettiklerinden, sevdiklerinden mi zannediyorsunuz? Bizim karşı adaya bir sözümüz yok ama o adayın iradesi dışında bir yapılanma, bir yönlendirme mevcuttur, terör örgütleriyle sınırlı değildir, onun arkasındaki sahipleri de işin içine girmiştir. Aslında yedili, altılı filan değil, on ikiye kadar çıkıyorsunuz. Dünyanın birçok yerinden maalesef böyle bir haksız rekabet oluşmuştur ama bunların unuttuğu şey Türk milletidir" dedi.

Binali Yıldırım: Ben bunlara 'menfaat ittifakı' diyorum
Binali Yıldırım: Ben bunlara 'menfaat ittifakı' diyorum

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli semtinde enerji ürünlerinin üretildiği fabrikayı ziyaret etti. Yıldırım, çalışanlarla bir araya gelip istek ve şikayetlerini dinledi. Yıldırım, oy vermenin bir gönül işi olduğunu belirterek, "Kaybedilecek şeylerin değerini, kaybetmeden bilmek lazım. Kaybettikten sonra değerini bilseniz de bir daha geri getiremiyorsunuz. Adayın biri, 'bahar gelecek' diyor. Bahar geldi zaten; ama benim Bahar anam bir daha geri gelmiyor. Sözle bu ülkenin bir yere gitmesi mümkün değil. Söz uçar eser kalır. 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları, eserleri ile konuşuyor sözleri ile değil. 20 yıl önceki durumla bugünü göz önüne getirin. Bugün hangi memleket, hangi il olursa olsun her yerde Recep Tayyip Erdoğan imzası var" diye konuştu.


#Binali Yıldırım
#SEÇİM
#İzmir
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