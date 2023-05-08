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Seçim

Alman basınına Türkiye'yi şikayet eden Kılıçdaroğlu: AB ne isterse yapacağız

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman kanalı ARD'ye verdiği röportajda Türkiye hakkında karamsar bir tablo çizdi. Avrupa Birliği'nin tüm demokratik standartlarının tam olarak uygulanacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, siyasi mahkumların da serbest kalması gerektiğini ifade etti.

15:11 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Alman kanalı ARD'ye röportaj verdi.

ARD haberinde Kılıçdaroğlu için "Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı olabilir" ifadeleri kullanıldı.

'AB'nin tüm demokratik standartlarını uygulayacağız'

Kılıçdaroğlu verdiği röportajda "demokrasiyi yeniden kuracağın" söyleyerek “Avrupa Birliği'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacağız” dedi:

"Türkiye canlılığını kaybetti çünkü demokrasi yok ve tüm güç tek bir kişide. Büyük ekonomik sorunlarımız var. Bunu düzeltmek ve demokrasiyi geri getirmek için, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem getirmek istiyoruz. Ve AB'nin yeni bir fasıl açmasını beklemeden Avrupa Birliği'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacağız."

Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük vaadi

Siyasi mahkumların serbest kalması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu "Siyasi mahkumlar cezaevinden serbest kalmalı. Eğer Avrupa kararları uygulansaydı, zaten hepsi özgür olacaktı” ifadelerini kullanarak Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması vaadini yineledi.

'Scholz'a benzetilmek benim için gurur'

Kılıçdaroğlu, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a benzetilmesi ile ilgili soruya ise "Bu benim için bir gururdur." cevabını verdi.

Suriyeli mültecilere ilişkin soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu "Suriye'nin meşru hükümeti ile bir anlaşma imzalayacaklarını" söyledi:

"Suriye'nin meşru hükümeti ile bir anlaşma yapacağız. Ayrıca Türkiye'de yaşayan Suriyeliler Suriye'ye iade edildiğinde yollarını, köprülerini, okullarını, kreşlerini, her şeylerini yeniden yapacağız."

Erdoğan'ı şikayet etti

Alman basınına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şikayet eden Kılıçdaroğlu "Otoriter bir yönetimin Türkiye'yi nereye götürdüğünü sadece biz değil, bu arada tüm dünya gördü. Bu nedenle biz altı muhalefet partisi, Türkiye'yi otoriter liderliğin elinden almak için bir araya geldik. Ve AB tarafından öngörülen tüm demokratik standartların getirilmesi için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.


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Kılıçdaroğlu ve FETÖ Türkiye'yi dünyada birinci yaptı

Yeni Şafak Yazarı İletişim Uzmanı Ali Saydam, TRT Haber canlı yayınında, sosyal medyadaki manipülatif içeriklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği ve ifşa ettiği 'CHP ve trol ağı' başlıklı haberi değerlendiren Saydam, CHP'nin Türkiye'yi yalana muhatap ülkeler araştırmasında birinci sıraya taşıdığını vurguladı. Küresel çapta saygınlığı bulunan üniversiteler ve enstitüler tarafından yapılan araştırmalardan örnekler veren Saydam, "Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının yüzde 60'ı kendilerine sunulan içeriklere inanmıyor, daha çok televizyonlara güvendiklerini vurguluyorlar" dedi. Muhalefetten Ali Babacan'ın "Avrupa Birliği bize aferin diyecek" açıklamasına gönderme yapan Saydam, "Bu tarz işler bizde ters tepiyor, millet iradesine çarpıyor" diye konuştu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Almanya
#Avrupa Birliği
#AB
#seçim
43 dakika önce
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