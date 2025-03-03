AYM: ‘Şerefsiz’ ifade özgürlüğü

Şubat 2018’de HDP'nin 3’üncü Olağan Kongresi'nde konuşan Pekgözegü, o dönem düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin terör örgütünü “direniş gücü” olarak nitelendirip, “Afrin'de büyük bir direniş gerçekleşiyor. Siz bir halkın ordusuyla savaşabilirsiniz. Fakat halklara karşı savaş açarsanız işte orada kaybedersiniz, direnişle karşılaşırsınız” demişti. Bu açıklama bir gazetenin internet sitesinde haberleştirildi, sosyal medyada “Bordo bereliler” adlı kullanıcı tarafından “HDP kongresinde skandal ihanet sözleri” diye paylaşıldı. E.Ö. de bu paylaşımın altına “Şerefsizler!” yorumunu yaptı. Pekgözegü’nün şikâyeti üzerine E.Ö., hakaret suçundan 1740 TL adli para cezasına çarptırıldı. Cezaya itiraz eden E.Ö., dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. AYM, E.Ö.'nün paylaşımının doğrudan bir kişiyi hedef almadığı ve sosyal medyada yapılan bir tepki olduğu değerlendirmesinde bulundu. İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, ceza kararını bozdu ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. Ayrıca E.Ö.'ye 5 bin TL manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.