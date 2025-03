Melikşah Sezen: Müslümanlar modernizmi inşa etmeli

Gibi görünüyor ilk başta, çünkü hem bunlar arasındaki anlam ilişkisi de muğlak. Birini diğerine tercih edip, diğerlerinden tamamen feragat etmeyelim, terk etmeyelim istiyoruz. Öyle olduğu zaman da insanlar bocalamaya başlıyor. Çünkü adını andığımız üzere “interdisipliner” diyebileceğimiz, çok alanlı bir iş yapmamız lazım altından kalkmamız için. Bu taraftan değerler kümesine sâdık kalalım, kurucu değerlerimizden taviz vermeyelim dediğimizde, öteki taraftan taviz vermeye başladığınızda, önceliği buraya verdiğimizde ister istemez şöyle bir durum oluyor: Yani geleneğe bağlılık, bu değerler kümesinin ürettiği birikime bağlılık, sadakat kazandığında biz şu an yaşayan ama yüzünü ve çehresini geçmişe dönmüş bireyler hâline gelebiliyoruz ve daha çok dinle, kültürle, tarihle ilişkisini yoğunlaştırmış, dolayısıyla bugünde yaşayan nostaljik bir figüre dönebiliyoruz. Diğer taraftan da burayla olan ilişkimizi azaltıp zamanı yakalama konusunda bir gayret göstermeye başladığımızda, teraziyi biraz buraya ağırlık verecek şekilde bastırdığınızda, bu sefer de evet, kültürden, sanattan, bilimden, fenden behresini doldurmuş ama öteki taraftan dinle ilişkisini biraz daha zayıflatmış oluyoruz. Dolayısıyla bu da bizim uhrevî yolculuğumuz anlamında ayaklarımızı nereye bastığımız konusunda, sürekli felsefî, kelâmî problemlerde bizi tatmin etmeyen “Acaba taviz mi veriyoruz, ahiretimizi boşluğa, sallantıya mı bırakıyoruz?” gibi bir duyguya sürüklüyor. İnsan bunu aşmak istiyor. Aslında din dediğimiz olgu —yani Muâz bin Cebel’e nispetle bilinen meşhur bir hadis vardır, mâlum— Resul-i Ekrem, bir vâlilik vazifesi olarak kendisini vazifelendirdiğinde ona “Orada halletmen gereken, sana arz edilen bir mesele takdim edildiğinde bunu nasıl çözersin?” diye buyuruluyor. Muâz bin Cebel de diyor ki: “Ben bunu Allah’ın Kitabına arz ederim; orada bakarım, cevap varsa onu tatbik ederim. Bulamazsam Resulullah’ın Sünnetine başvururum. Orada da bulamazsam o zaman kendi anlayışım istikametinde bir içtihatta bulunurum.” O basamağa nasıl geleceğini de söylemiş oluyor; aslında bir yol haritası çiziyor bizim için. Buradan sonra görüyoruz ki hadis rivayetinde metin bize şunu gösteriyor: “Allah Resulü aslında sevindi.” Yani bu anlayış aslında arzulanan, takdir edilesi bir anlayış. Aslında İslâm dediğimiz şey, işte Müslümandan böyle bir performans —en azından Müslüman fakihlerden, âlimlerden, toplumu yönlendirecek makamda olan insanlardan— bekliyor. Gerçeklikle çatışmak diye bir şey mümkün değil. İslâm, gerçekliği yok sayarak ütopik bir dünya inşa etmek üzerine bir teklifte ve davette bulunmuyor. Dolayısıyla modernizm dediğimiz şey, yadsınamaz bir şekilde çağın gerçeklerinin hayatımıza girdiği an demek. Şu anda biz dijitalleşmenin, işte yapay zekânın, kuantumun, CERN deneylerinin, birçok unsurun hayatımıza girdiği; antropolojinin, arkeolojinin bize yeni veriler sunduğu; insan psikolojisinin, nörolojinin, biyolojinin bize yeni parametreler, yeni bakış açıları sunduğu bir denklemdeyiz. Eski düşüncelerimiz, kültür faaliyetimiz, doğru bildiğimiz birçok şeyin altı zayıfladı, değişti; ister istemez bunların içini farklı doldurmaya başladık. Dolayısıyla bilimsel anlayışımız değiştiği zaman, kozmoloji anlayışımız değiştiği zaman, tabiata bakışımız, bitkiye bakışımız, insana bakışımız değiştiği zaman ister istemez bunlarla dinimiz arasında nasıl ilişki kurmamız gerektiğine dair, bu inanç kümesinin —ayaklarımızı bastığımız o pergelin sabit ayağı dediğimiz yerin— oradan sapmaması gerektiğini hissediyoruz. Ama öteki taraftan da bu değişimler de bir gerçek. Yani gözümüzle görüyoruz, işte icat yapılıyor, teknoloji, istifade ediyoruz, hayatımızı kolaylaştırıyor, dünyaya yön veriyor, iktisadî bir kalkınma sağlıyor vs. Dolayısıyla bu aradaki gerilim de bize diyor ki aslında bu hadis-i şerif, biraz önce zikrettiğim Kur’an rehber; döndüğümüz bir aslî adres. Sünnet-i Seniyye keza öyle, ama bunlar değişen zaman ve mekân şartları içerisinde Müslüman âlimlerce içtihat edilerek zamana aplike edilmek, uyarlanmak durumunda olan aslî değerler. Dolayısıyla Müslümanlık eğer Muâz bin Cebel örnekliğinde “Muâz bin Cebel güzel bir Müslümandı” ifadesini tereddütsüz söyleyebiliyorsa, aslında o Müslümanlığın güzelliği içerisinde zamana eşlik edebilme ameliyesinin onda mevcut olması da yatıyor.