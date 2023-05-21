Bakan Dönmez CHP'nin seçim sonrası depremzedelere karşı tutumunu eleştirdi: İçlerindeki kini nefreti kustular

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in her ilçesini, beldesini, mahallesini karış karış gezdiklerini ve halkla bir araya geldiklerini belirten Dönmez, vatandaşların dertlerini, sorunlarını dinlediklerini, çözüm için ellerindeki imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerinden ardından 45 gün deprem bölgesinde kaldığını anımsatan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

'Vatandaşlar 'Bizi mağdur etmeyin' diyor'

"Bölgenin ihtiyaçlarının, vatandaşlarımızın talep ve isteklerinin karşılanması için bölgedeydim. Vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde bize hep ne dediler biliyor musunuz? 'Aman bizi bunların eline bırakmayın. Bizi bunlara muhtaç etmeyin. Çünkü yaparsa Erdoğan yapar' dediler. Depremzede vatandaşlarımızın ne kadar haklı olduğunu seçim gecesi gördük. Deprem bölgesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na yüksek oy çıktı diye depremzede kardeşlerimize arsızca, hayasızca hakaret ettiler. İçlerindeki kini, nefreti kustular."

'FETÖ'sü PKK'sı hepsi bir arada'

Fatih Dönmez, Türkiye'nin bugün savunma sanayinde artık ihracat yapar hale geldiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı: "Savunma sanayimizde yerlilik oranımız arttıkça, terörün nefesi kesildi. Teröristlerin cirit attığı dağlarda artık petrol kuyuları kazıyoruz. Hamdolsun buluyoruz. En son Gabar'da iki büyük keşif yaptık. İkisine de şehitlerimizin isimlerini verdik. Birine Şehit Esma Çevik diğerine Şehit Aybüke Yalçın adını koyduk. İnşallah Şehit Aybüke Yalçın sahamızdan günlük 100 bin varil petrol üreteceğiz. Bir zamanların SSK'sını biliyorsunuz. Başındaki zat-ı muhterem de Cumhurbaşkanı adayı. Milletimiz hastasını rehin bırakıyordu. Doktor bulsa, ilaç bulamıyordu. İlaç bulsa doktor bulamıyordu. Hastanelerin hali içler açısıydı. Her yer mikroptan, pislikten geçilmiyordu. İçeri sağlam giren dışarı hasta çıkıyordu. Şimdi SSK'yı batıran hesap uzmanı çıkmış devleti yönetmeye talip oluyor. Ortakları da tek başına kazanamayacağını bildikleri için yanına kim varsa doldurdular. Ulufe dağıtır gibi herkese Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bakanlık dağıtıyorlar. 6'ydı, 8 oldular, 8'di 10 oldular. FETÖ'sü, PKK'sı hepsi bir arada. Hepsi aynı masanın etrafında."







