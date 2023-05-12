Bay Kemal'in ikinci kaset darbesi: FETÖ'yle şantaj ittifakı

Türk siyasetini dizayn etmek için 13 yıl önce CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a kaset kumpası kuran FETÖ, 14 Mayıs seçimleri için yine sahnede. 13 yıl önce kurulan kumpasın aynısı “FETÖ montaj” yöntemiyle bu kez Cumhurbaşkanı Adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye kuruldu. Baykal’ı kaset operasyonuyla CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa ettirip Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünü açan FETÖ, kaset kumpasıyla bu kez İnce’nin adaylıktan çekilmesini sağladı.

45 GÜNDE GÖRDÜĞÜMÜ 45 YILDA YAŞAMADIM

Memleket Partisi Genel Merkezi önünde kurmaylarıyla kameraların karşısına geçen İnce, son 45 günde yaşadıklarını 45 yılda görmediğini söyledi: “Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor. Bunu FETÖ’cüler yapıyor. Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor.”

ÖZEL HAYAT DEĞİL İFTİRA

“Gazeteci, ‘Muharrem İnce’ye iftira atılıyor’ diye yazmıyor. Yazanlar da FETÖ’cülere ortak gibi yazıyor. ‘Özel hayatın gizliliği’ diyor. ‘Özel hayatın gizliliği’ diye yazanlar, FETÖ’cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olabilmesi için benim böyle görüntümün olması lazım. Geçmişte yaşandı ama gizlice çekilmişti. Benimkisi öyle değil, benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Bu, özel hayat falan değil, iftira. ‘Gerçek ya da montaj fark etmez’ diyemezsin, çünkü gerçek değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, benim itibarımı koruyamamıştır.”

FETÖ VE PKK İLE VURUŞTUM

“Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa yurt dışından saldırıyor. Bir yandan FETÖ’cüler, bir yandan PKK’lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla. Atılan iftiralara, ‘Saraya giden CHP’li’den başlayıp ‘Saraydan para aldı, çekilemez’ diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum: Benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan ciplerden, bunlardan korktuğum falan yok. En son geldikleri nokta ‘O çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek?’ diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum.”

BAHANELERİ KALMASIN

“Türkiye’ye üçüncü bir seçenek önerdim. ‘Ne cumhur ne millet, tek yol memleket’ dedim. ‘Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan’ dedim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde sabah bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi’ne her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum.”

10 dakikada ne oldu?

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin çekilmesinin perde arkası merak ediliyor. İnce’nin açıklamasından önceki 5-10 dakikada neler yaşandığını kimse bilmiyor. İnce’nin adaylıktan çekilmesini yakın parti yönetimi ve diğer partililer beklemiyordu. Hatta sosyal medyadan İnce’nin adaylıktan çekilmeyip yarışa devam edeceği mesajları paylaşıldı. Basın açıklamasından önce bazı parti yöneticileri, İnce’ye çekilmesi gerektiğini söyledi.

Masaya davet

Yedili Masa’nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekildikten sonra çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, “Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin” mesajını paylaştı.







