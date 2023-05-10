Binali Yıldırım 20 yıldır terör örgütlerinin kökünü kazıdıklarını belirtti: FETÖyü hortlatmaya çalışanlara gününü göstereceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Muğla'da düzenlediği mitingde seçime üç gün kaldığını hatırlattı.

Meydandaki kalabalığa "Yeni bir destan yazmaya hazır mısınız?" diye seslenen Yıldırım, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Bu pazar yapılacak seçimlerin 16. seçimleri olduğunu belirten Yıldırım, "2002'den beri girdiğiniz her seçimde, biraz daha fazla oy verdiniz ve bizi tekrar seçtiniz. Allah sizden razı olsun. Şimdi bu 16'ıncı seçimin ne farkı var? Aslında bu da bir seçim değil mi? Ama gel gör ki değerli kardeşlerim bu seçime şeytanlar karıştı, bu seçime Amerika karıştı, bu seçime Avrupa karıştı, bu seçime Kandil'de bölücü terör örgütü de karıştı, bu seçime FETÖ'cü alçaklar da karıştı." dedi.

FETÖ'cülerin rakiplerinin yanında yer aldığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz diyoruz ki bu seçim işgalcilerle Türkiye'nin geleceği için, istiklali için çalışanlar arasında bir seçimdir. Biz bunu söylediğimiz zaman, Millet İttifakı adayı, ittifakın ortakları, hop oturup hop kalkıyorlar. Ne diyorlar? Biz işgalci miyiz? Ben size işgalci mi dedim kardeşim? Yarası olan gocunur. Benim dediğim çok açık. Eğer sizin adayınıza, dağdakiler destek veriyorsa PKK'nın gücü terör örgütü destek veriyorsa FETÖ destek veriyorsa yetmedi terör örgütünün arkasındaki işgalci güçler destek veriyorsa. Birinci Dünya Savaşı'nda bu toprakları işgal eden ülkeler vardı ama bir yağız yiğit çıktı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarıyla beraber büyük bir mücadele sonucu kökünü kazıdık bunların, bu topraklardan attık ama yüz yıl aradan sonra tekrar yarım kalan hesaplarını görmeye çalışıyorlar."

Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı bayrağını daha da yukarılara dikme zamanı olduğunu vurgulayan Yıldırım, " 20 yıldır büyük bir mücadeleyle yok ettiğimiz, kökünü kazıdığımız ve bölücü PKK terör örgütünü, FETÖ örgütünü geriye tekrar hortlatmaya çalışanlara gününü gösterme günüdür. O gün de pazar günüdür." diye konuştu.

Yıldırım, 14 Mayıs'ta Anneler Günü'nde şehit annelerinin yüreğini ferahlatmak için bu ülkeye bedel ödeyen civan gibi evlatları şehit eden alçaklara karşı ve onları destekleyenlere karşı cevap olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla seçmek gerektiğinin altını çizdi.

Cumhur İttifakı'nda AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi'nin olduğunu anımsatan Yıldırım, Millet İttifakı'nda altılı masanın arkasında da FETÖ, PKK, emperyal güçlerin olduğunu söyledi.

Millet İttifakı'nın "menfaat ittifakı" olduğunu dile getiren Yıldırım, "Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, gece gündüz milletin dertleriyle dertlenirken, Muğla'nın yollarını yaparken, hava yolunu halkın yolu yaparken, yat limanlarıyla, tarım tesisleriyle, hastaneleriyle, turizmiyle, şehrimizi kalkındırırken, iş aş sağlarken onlar ne yapıyor? Daha seçim olmadan paylaşmaya başladılar. Sana bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı, sana da bir tane, sana da bir tane. Olmadı birer tane de avantaj olarak bakanlık." ifadesini kullandı.

Milletin kime oy vereceğini çok iyi bildiğini belirten Yıldırım, bu milletin kime yetki vereceğini, kimin hizmet edeceğini çok iyi bildiğini ve 20 yıldır da bunu Muğlalıların şahit olduğunu dile getirdi.

2002'de Türkiye'nin turizm cenneti Muğla'da sadece 90 kilometre bölünmüş yolu olduğunu anlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün ne kadar var? 457 kilometre var, beş kat artmış. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik, milleti birleştirdik ama bir şeye çok ama çok dikkat ettik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. Muğla'da iki tane havalimanı var. Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanlarının eski halini de yeni halini de bilirsiniz. Turgutreis Marina'yı bilirsiniz. Datça'da marina yapılıyor. Fethiye Karaot mevkisinde bir balıkçı barınağı çalışmaları devam ediyor. Fethiye Körfezi temizliği var değil mi? Niye yapmıyorlar? Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Onu da yapacağız. İnşallah burayı da kirlilikten, kokudan kurtaracağız. Fethiye Söğüt yolunu da tamamlayacağız inşallah. Burdur'a, Denizli'ye kadar bölünmüş yol olacak. Ayrıca bu bölgede arazi, 2B ve imar sorunları var. Bunun da çözümünün adresi yine AK Parti'dir. Onun için önce 14 Mayıs Pazar günü genel seçimi yapacağız. Cumhurbaşkanı seçimi yapacağız. Ondan sonra da ver elini 2024 belediye seçimleri. Onu da evelallah bu sefer başaracağız. Hazır mısınız? Yeni bir zafer yazacak mıyız kardeşlerim? Allah sizden razı olsun."

Yıldırım, AK Parti Muğla milletvekili adaylarını sahneye davet ederek, vatandaşlara tanıttı.







