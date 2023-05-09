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Seçim

Binali Yıldırım Batı'nın Kılıçdaroğlu ile yakınlaşma nedenini açıkladı: Sömürdükleri ülkeler uyansın istemedikleri için Erdoğan'a karşılar

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinin önemini açıklarken Batı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alma sebeplerini anlattı. ABD Başkanı Biden ve PKK'lıların birer birer Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaştığını belirten Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulunda yaptığı açıklamalarla küresel ülkelerin canını sıktığını söyledi. Yıldırım, "Sömürdükleri ülkelerin uyanmasını istemiyorlar. Bu onların canını sıkıyor. Son 10 yılda yurt dışında bir tavır değişikliği yaşandı" şeklinde konuştu.

22:16 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım.


AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin önemini anlatan Yıldırım, "Bu seçimi diğerlerinden ayıran en önemli özellik, bu seçimin Türkiye dışında başka ülkeler veya terör grupları tarafından milletimiz ve seçmenimizden daha fazla önemseniyor diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdarolu'nun adaylığının açıklanmasından sonra PKK'nın dağ kadrolarının birer birer konuşmaya başladığını söyleyen Yıldırım, "Onlardan iki yıl önce de Biden bir açıklama yapmıştı. Tayyip Erdoğan'ı darbeyle, toplumsal olaylarla indirmek mümkün olmadı bu sefer muhalefetle bir olup düşüreceğiz dedi. Dünyada birçok yayın grubu da sistematik bir kampanya başlattı." ifadelerini kullandı.

Sömürdükleri ülkelerin uyanmasını istemiyorlar

Batı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi istediğine değinen Yıldırım, "Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi onları neden ilgilendiriyor. Dünyada lider kalmadı.
Tayyip Erdoğan küresel haksızlıklara BM'de 195 ülkenin başkanlığında 'daha adil bir BM yapısı mümkündür, Dünya 5'ten büyüktür' diyerek haykırmıştır.
Bunlar küresel ülkelerin canını sıkıyor. Sömürdükleri ülkelerin uyanmasını istemiyorlar. Bu onların canını sıkıyor. Son 10 yılda yurt dışında bir tavır değişikliği yaşandı." dedi.




#Binali Yıldırım
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yedili Masa
#Biden
#PKK
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