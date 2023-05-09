Binali Yıldırım Batı'nın Kılıçdaroğlu ile yakınlaşma nedenini açıkladı: Sömürdükleri ülkeler uyansın istemedikleri için Erdoğan'a karşılar

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin önemini anlatan Yıldırım, "Bu seçimi diğerlerinden ayıran en önemli özellik, bu seçimin Türkiye dışında başka ülkeler veya terör grupları tarafından milletimiz ve seçmenimizden daha fazla önemseniyor diyebiliriz." şeklinde konuştu.
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdarolu'nun adaylığının açıklanmasından sonra PKK'nın dağ kadrolarının birer birer konuşmaya başladığını söyleyen Yıldırım, "Onlardan iki yıl önce de Biden bir açıklama yapmıştı. Tayyip Erdoğan'ı darbeyle, toplumsal olaylarla indirmek mümkün olmadı bu sefer muhalefetle bir olup düşüreceğiz dedi. Dünyada birçok yayın grubu da sistematik bir kampanya başlattı." ifadelerini kullandı.