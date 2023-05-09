Binali Yıldırım Batı'nın Kılıçdaroğlu ile yakınlaşma nedenini açıkladı: Sömürdükleri ülkeler uyansın istemedikleri için Erdoğan'a karşılar

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaset iddialarına ilişkin konuştu. "Çamura yatmak için şimdiden bahane hazırlamayı bu millet yemez" diyen Yıldırım, "Kemal Bey, 'dark' işin yoksa karanlıktan korkma kardeşim. Yanlış işin yoksa bunlardan korkmana lüzum yok. Ama sen bir mağduriyet yaşarsan biz onları çok yaşadık, en önce bizi bulacaksın yanında. Biz ondan fırsat çıkarmanın yoluna gitmeyiz." şeklinde konuştu.